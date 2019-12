Emilewicz: nie ma potrzeby wprowadzania rekompensat prądowych dla firm

Nie ma już dzisiaj potrzeby wprowadzania nowych rekompensat prądowych dla przedsiębiorców - oceniła w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że ceny prądu nie wzrosną dramatycznie od 1 stycznia, a mali i średni przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań prosumenckich.

"Zdajemy sobie sprawę, że przyjęliśmy zobowiązanie w ubiegłym roku, że ten system rekompensat, który obowiązywał w ubiegłym roku jest incydentalnym, jednorocznym" - powiedziała szefowa MR, pytana w czwartek przez dziennikarzy, czy przedsiębiorcy mogą się spodziewać nowych rekompensat w przyszłym roku.



Zaznaczyła, że ceny prądu nie wzrosną dramatycznie od 1 stycznia 2020 r. "Dla przedsiębiorców, wydaje mi się, nie ma już takiej potrzeby dzisiaj (wprowadzania rekompensat - PAP)" - oceniła.



Emilewicz wskazała, że zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy korzystają dzisiaj z rozwiązań prosumenckich. "W mocach zainstalowanych dzisiaj w fotowoltaice mamy Ostrołękę (elektrownia - PAP) na dachach, jeżeli zliczymy wszystkie instalacje" - mówiła.



Według niej to jest korzystne rozwiązanie długoterminowo dla przedsiębiorców. "Dla dużych firm wchodzą rekompensaty dla przemysłów energochłonnych od 1 stycznia - mamy rynek dobrze zaopatrzony. Dzisiaj musimy przede wszystkim pracować nad dostarczaniem nowych mocy z odnawialnych źródeł energii, bo to jest realnie długoterminowe obniżenie cen energii elektrycznej" - zaznaczyła.



We wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej. To konsekwencja decyzji URE ws. taryf.



Prezes URE poinformował we wtorek, że zatwierdził taryfę na 2020 r. jednego z czterech głównych sprzedawców prądu - spółki Tauron Sprzedaż. Rachunek przeciętnego klienta spółki z grupy gospodarstw domowych wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. o maksymalnie 12 proc. Zatwierdzona taryfa Tauron Sprzedaż zakłada ok. 20 proc. wzrost ceny energii elektrycznej. Taryfy dystrybucyjne wzrosną w 2020 r. średnio o 3,1 proc.