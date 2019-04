Emilewicz o teście przedsiębiorcy: będziemy o tym rozmawiać z minister Czerwińską

Test przedsiębiorcy to nie jest nasz pomysł, będziemy o tym rozmawiać z panią minister Teresą Czerwińską - powiedziała w środę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Tzw. testem przedsiębiorcy, nad którym pracuje resort finansów, pozwoliłby określić, kto rzeczywiście nim jest, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.



Jak mówiła w TOK FM szefowa resortu przedsiębiorczości, partia Porozumienie jest sceptyczna w kwestii pomysłu Ministerstwa Finansów w sprawie tzw. testu przedsiębiorcy. "To nie jest nasz pomysł, ale od aktualnego planu konwergencji do ustawy budżetowej jest jeszcze co najmniej kilka miesięcy i my będziemy o tym z panią minister Czerwińską (minister finansów Teresą Czerwińską - PAP) rozmawiać" - powiedziała.



Emilewicz zaznaczyła, że w tym roku mamy lekkie spowolnienie gospodarcze w porównaniu do rekordowego ubiegłego roku i "po to, aby utrzymać w ryzach deficyt i wskaźniki gospodarcze, Ministerstwo Finansów zaproponowało takie a nie inne rozwiązania". "Mówimy tu również o kilku propozycjach uszczelniających, o alkoholu i papierosach oraz o podatku cukrowym" - wyjaśniła.



W opinii Emilewicz utrzymanie tempa wzrostu na poziomie 3 proc. pozwoli utrzymać dobry poziom życia i dynamikę, którą mamy. "To jest i tak trzykrotnie szybciej niż mają nasi zachodni sąsiedzi" - dodała. "Ale utrzymanie tego tempa wzrostu wymaga działań antycyklicznych, a te działania mogą być różne" - stwierdziła. Podkreśliła, że działania fiskalne również mogą być działaniami antycyklicznymi.



Już pod koniec marca szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oceniała, że test przedsiębiorcy to ryzykowne rozwiązanie. Dodała, że MPiT jest wobec niego sceptyczne i będzie rozmawiać w tej sprawie z resortem finansów. "Podatek liniowy jest jednym z tych, który polscy średni i mali przedsiębiorcy bardzo sobie cenią. To ważny bodziec rozwojowy" - powiedziała.



Emilewicz zapowiedziała wówczas, że przedstawiciele MPiT będą wskazywać na to, że rozwiązanie, które mamy dzisiaj w systemie podatkowym jest korzystne. "Przedsiębiorcy się w nim odnajdują i dobrze czują" - tłumaczyła.



Wcześniej wiceminister finansów Filip Świtała mówił, że jednym z problemów polskiego systemu jest opodatkowanie jednoosobowych firm. Według niego mamy przedsiębiorców, którzy de facto nie ponoszą ryzyka gospodarczego. "To przedsiębiorcy, którzy pracują dla jednego pracodawcy, wystawiają jedną fakturę miesięcznie, mają (...) zakaz pracowania dla kogokolwiek innego” – mówił.



Z kolei dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Maciej Żukowski przyznawał, że resort jest świadomy wyzwań związanych z tzw. testem. "Będziemy starali się skalibrować ten test przedsiębiorcy w taki sposób, żeby mysz się nie przecisnęła" - mówił.