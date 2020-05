Emilewicz: polska gospodarka wciąż liderem w UE

Polska gospodarka wciąż liderem w Unii Europejskiej, napisała w środę na Twitterze wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że nasz kraj ma osiągnąć najlepszy oczekiwany wynik w UE, mimo prognozowanego spadku PKB dla całej Unii.

"Polska gospodarka wciąż liderem w UE. Mimo prognozowanego spadku PKB dla całej #UniaEuropejska nasz kraj ma osiągnąć najlepszy oczekiwany wynik w całej UE" - czytamy we wpisie Jadwigi Emilewicz na Twitterze.



Wicepremier odniosła się w ten sposób przedstawionych w środę przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych. Wynika z nich, że w 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,3 proc. i będzie to najniższy prognozowany spadek spośród krajów UE.



Według Komisji PKB całej Unii Europejskiej ma spaść o 7,4 proc. Wzrost gospodarczy ma powrócić w 2021 roku, a PKB Polski wzrośnie wtedy o 4,1 proc.



KE prognozuje też, że w 2020 roku bezrobocie w Polsce wzrośnie do 7,5 proc. (w 2019 roku było na poziomie 3,3 proc.), w 2021 roku spadnie do 5,3 proc. W tym roku eksperci KE spodziewają się też inflacji nad Wisłą na poziomie 2,5 proc, a w 2021 roku - 2,8 proc.



Komisja spodziewa się także, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w Polsce w 2020 r. 9,5 proc. PKB, a w 2021 r. będzie na poziomie 3,8 proc. PKB. Natomiast poziom długu publicznego - liczonego według metodologii międzynarodowej - wyniesie w tym roku 58,5 proc. PKB, a za rok 58,3 proc. PKB.



Pod koniec kwietnia rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji (APK), którą wysłano do Brukseli. Ministerstwo Finansów przyjęło w dokumencie, że polskie PKB w 2020 r. spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora instytucji rządowych wyniesie 8,4 proc. PKB, a inflacja średniorocznie wyniesie 2,8 proc.