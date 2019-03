Emilewicz: wysoki wynik produkcji w lutym jest pozytywnym zaskoczeniem

Wysoki wynik produkcji budowlano-montażowej w lutym jest pozytywnym zaskoczeniem, oceniła w komentarzu do czwartkowych danych GUS minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że odczyt jest "zdecydowanie lepszy" od oczekiwań rynku.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym 2019 r. o 15,1 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w styczniu.



Jak wskazała Emilewicz, wzrost o 15,1 proc. w ujęciu rocznym to wynik zdecydowanie lepszy od oczekiwań rynku (6 proc.). "Tak wysoki wynik jest pozytywnym zaskoczeniem i należy go rozpatrywać jako wyjątkowo dobry, szczególnie dlatego, że punktem odniesienia jest bardzo wysoki, ponad 30-proc. wynik produkcji budowlanej sprzed roku” – wskazała.



Szefowa resortu podkreśliła, że "bardzo dobry wynik przemysłu potwierdza tezę, iż spodziewane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną". Dodała, że rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej i sprzedaż detaliczna również "napawają optymizmem".



"Połączenie powyższych danych z obserwowanym trendem wzrostowym na kredytach w nieruchomości, wzmacnia tezę o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku" - oceniła.



Emilewicz przypomniała, że zgodnie z badaniem NBP, udział inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w ciągu najbliższego kwartału (I kwartału 2019 r.), zwiększył się o 2,3 p.p. (kwartał do kwartału). "Jest najwyższy od początku 2016 r. Utrzymanie powyższych parametrów umożliwi zrealizowanie zakładanego przez MPiT tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4 proc." - powiedziała.



Analitycy ministerstwa kulminacji produkcji budowlanej oczekują jednak w połowie roku, a w marcu spodziewają się nieco wolniejszej dynamiki produkcji budowlanej. Szacują, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 10 proc.



Resort podkreślił, że w lutym tego roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, najwyższy wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków (o 27,9 proc.), natomiast niewielki spadek notowały jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne (o 0,8 proc.).



"Dobre wyniki notujemy w sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lutym o 5,6 proc. rok do roku (w cenach stałych, wobec wzrostu o 7,7 proc. przed rokiem)" - zaznaczono, odnosząc się do czwartkowych danych GUS.



Według wstępnych danych GUS w lutym 2019 r. oddano do użytkowania 16 tys. mieszkań (wzrost o 6,9 proc. rok do roku), a na sprzedaż i wynajem oddano 10 tys. mieszkań (13,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) - zaznaczył resort.