Empatia w biznesie to nie marketingowy slogan

Po dwóch latach niespotykanych wcześniej wyzwań związanych z pandemią COVID-19, nieprzemijających testów z odporności na ryzyka, zdolności do elastycznego zarządzania czy zarządzania kryzysowego i sprawności w reagowaniu na zagrożenia, światowy biznes stanął przed kolejnym wyzwaniem. Na pewno w kwestii etycznych aspektów prowadzenia działalności to wyzwanie największe od dziesięcioleci.

KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU

Konsumenci na całym świecie, wraz ze śledzeniem informacji z ogarniętej wojną Ukrainy, obserwowali również reakcje firm, przed którymi nagle pojawiły się bardzo konkretne i trudne pytania. Niewątpliwie decyzje podejmowane przez zarządy poszczególnych firm i ich skutki będą analizowane jeszcze przez wiele lat, jednak nastawienie konsumentów wydaje się obecnie udzielać dość jednoznacznej odpowiedzi.

CEZARY ŻELAŹNICKI, partner PwC Polska zarządzający kancelarią PwC Legal

Jeśli chcemy budować zaufanie do naszej firmy, to nie tylko coraz wyraźniej musimy opowiadać się za sprawiedliwością społeczną, ochroną społeczności i miejsc pracy, ale także dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Zobowiązania charytatywne czy podnoszenie płac również nie są bez wpływu na postrzeganie naszych firm. Szansą dla liderów biznesu na utrzymanie reputacji przedsiębiorstw jest nie tylko monitorowanie i ochrona już dokonanych postępów, ustalanie odpowiednich priorytetów czy podejmowanie szybkich działań w razie problemów, ale także właściwe reagowanie na wyzwania naszych czasów.

W tym wszystkim coraz większego znaczenia w wielu aspektach nabiera ESG (ang. environment, social, governance), które określa wszelkie działania związane z tematami środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Konsumenci rzeczywiście weryfikują wpływ firm na środowisko i społeczeństwo oraz to, czy są one zarządzane w sposób zrównoważony. Dlatego czynniki pozafinansowe są coraz istotniejsze dla interesariuszy, dla których liczy się nie tylko perspektywa rozwoju danej organizacji, ale także to, jak bardzo brany jest pod uwagę kontekst etyczny. Ostatnie tygodnie mimo wyjątków udowodniły, że empatia w biznesie jest czymś znacznie więcej niż marketingowym sloganem.

Laureaci ósmej edycji Etycznej Firmy dają tego przykład. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym firmom.