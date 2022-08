Enea: 447 mln zł rezerwy na sprzedaż zakontraktowanej energii poniżej kosztów

Energetyczna spółka podała, że na całą kwotę składają się rezerwy zawiązane przez spółki zależne - Enea Elektrownia Połaniec w wysokości 253,2 mln zł, oraz Enea Wytwarzanie - w wysokości 193,7 mln zł. Rezerwy wynikają z umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umowy przewyższają oczekiwane korzyści w odniesieniu do zawartych cen kontraktów na 2022 r. z terminem dostawy w okresie 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022 r. - sprecyzowała Enea.

Spółka zawiązała też kolejną rezerwę w wysokości 64,2 mln zł w związku ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców taryfowanych. Enea przypomniała, że 10 czerwca 2022 r. złożyła do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla odbiorców z grup taryfowych G - w gospodarstwach domowych. Proponowana zmiana związana jest ze wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej wynikającym w głównej mierze ze zwiększonego zużycia energii przez klientów oraz kosztów nabycia praw majątkowych - wskazała spółka. Ponieważ postępowanie taryfowe nie zostało zakończone, powstaje niepewność co do tego, czy spółka uzyska wzrost przychodów pokrywających uzasadnione zwiększone koszty nabycia energii elektrycznej - wyjaśniła Enea konieczność zawiązania energii.

Dodatkowo Enea podniosła o prawie 75 mln zł rezerwę na ewentualne roszczenia, związane w szczególności z wypowiedzeniem umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE.

Jak zaznaczyła spółka, rezerwy przełożą się na wyniki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2022 r. Enea oszacowała, że wynik EBITDA spadnie o ok. 586 mln zł, a zysk netto o ok. 474,7 mln zł. Wielkości te mają charakter szacunkowy - zastrzegła Enea.

Grupa Enea to spółka giełdowa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka. Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma w Enei niemal 43 proc. akcji.