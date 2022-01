Enefit zaoferuje w 2022 r. w Polsce usługi ładowania aut na prąd

Państwowy estoński koncern Eesti Energia to jeden z największych producentów energii elektrycznej w państwach bałtyckich, ale też producent paliw płynnych, które wytwarza z łupków roponośnych. Jak przypomniał Kowalski, cała grupa Eesti Energia zobowiązała się do 2024 r. wytwarzać 43 proc. energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.

"Usługi związane z ładowaniem samochodów elektrycznych planujemy zaprezentować w drugiej połowie roku - dodał Kowalski. Jak przypomniał, Enefit w Polsce rozpoczął również dostarczanie energii z odnawialnych źródeł, takich jak fotowoltaika.

„Obecnie, jako spółka Enefit Green, posiadamy 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW, a kilka kolejnych projektów znajduje się już w budowie czy na etapie planowania. Ich łączna moc to ponad 50 MW” - poinformował.

Jak dodał, Enefit Polska pracuje także nad ofertą odnawialnej energii dla odbiorców biznesowych w formacie Corporate PPA. „Spodziewamy się pierwszych umów w tym roku. Obecnie w Polsce jest jedynie 12 umów Corporate PPA. Chcemy jednak popularyzować tę formę kontraktacji, gdyż wierzymy, że jest to atrakcyjny model współpracy, szczególnie dla dużych firm” - podkreślił Kowalski.

W uproszczeniu kontrakty typu PPA przewidują, że odbiorca energii porozumiewa się bezpośrednio z producentem, ustalając korzystną dla obu stron cenę energii, warunki dostaw, bilansowania itp. Kontrakt taki, co do zasady nie wymaga angażowania w wsparcie OZE środków publicznych.

Enefit poinformował w poniedziałek, że w 2021 r. sprzedał w Polsce ponad 1,2 TWh energii elektrycznej i 920 GWh gazu. Obecnie firma dostarcza energię do ponad 1,3 tys. klientów biznesowych.

„Ubiegły rok pod względem obrotu energią był wyjątkowy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Sprzedaliśmy nieco mniej energii niż w roku 2020, jednak nasz udział w rynku gazu był wyższy. Przewidujemy, że ten rok powinien być stabilniejszy pod względem zakupu energii niż poprzedni – ocenił Kowalski”.

Jak przypomniał, Enefit jest obecny w Polsce od pięciu lat, a oprócz prac nad ofertą PPA rozwija m.in. usługi poprawiające efektywność, jak inteligentne instalacje oświetleniowe dla budynków czy audyt efektywności energetycznej.

Do 2030 r. Eesti Energia planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej z wysokoemisyjnych łupków roponośnych i przejść wyłącznie na produkcję z ze źródeł odnawialnych. Do 2040 r. koncern zamierza zaprzestać produkcji paliw płynnych z łupków, a do 2045 r. osiągnąć neutralność emisyjną całej produkcji.