Enel znacząco zwiększy stany magazynowe gazu

Dyrektor generalny Michele Crisostomo powiedział, że w zbiornikach Enel ma już 0,3 mld m3 gazu i do października wartość ma wzrosnąć dwukrotnie.

Grupa zobowiązała się do składowania do 1 mld m3 i że „ilość przekraczająca planowane 0,6 mld m3 będzie wkładem, jaki Enel może wnieść w bezpieczeństwo energetyczne kraju”.

Reuters przypomina, że Włochy należą do grupy krajów silnie uzależnionych od rosyjskiego paliwa. Import z Rosji zaspokaja około 40 proc. potrzeb.

Włochy planują wypełnić swój system magazynowania do co najmniej 90 proc. pojemności do listopada.