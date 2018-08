Energa: 3 września kolejny krok w projekcie Ostrołęka C

3 września akcjonariusze spółki Energa będą decydować, czy udzielić kierunkowej zgody na rozpoczęcie etapu budowy w projekcie Ostrołęka C. To kolejny przewidziany krok - poinformował w czwartek wiceprezes ds. finansowych Energi Jacek Kościelniak.

Zobacz więcej Fot. ANDRZEJ STAWIŃSKI - REPORTER

Na 3 września zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energi, na którym ma być głosowana uchwała wyrażająca "kierunkową zgodę na przystąpienie do Etapu Budowy".



Jak mówił na konferencji wynikowej Energi wiceprezes Kościelniak, projekt Ostrołęka C jest na zdefiniowanym w umowie inwestycyjnej Etapie Rozwoju. Pytany o model finansowania projektu powiedział jedynie, że należy się go spodziewać "wkrótce".



Jak z kolei poinformował pełnomocnik zarządu Energi ds. realizacji projektu Ostrołęka C Paweł Szawłowski, "pozyskanie tej zgody jest jednym z elementów warunkujących możliwość głosowania przez Energę na zgromadzeniu wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka za zgodą na wydanie generalnemu wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót".



W spółce Elektrownia Ostrołęka Energa i Enea mają po 50 proc. udziałów. Identyczna "kierunkowa zgoda" powinna zostać jeszcze przyjęta przez akcjonariuszy Enei. Na wydanie polecenia rozpoczęcia prac potrzebne są również zgody rad nadzorczych obydwu spółek.



Na początku lipca br. spółka Elektrownia Ostrołęka podpisała umowę z generalnym wykonawcą projektu Ostrołęka C, konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems. Budowa bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW na węgiel kamienny ma zgodnie z nią, pochłonąć 6,023 mld zł brutto. Zgodnie z deklaracjami ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ostrołęka C ma być ostatnią inwestycją w nowe moce węglowe w Polsce.



Planowany blok został zgłoszony do rynku mocy i przeszedł tzw. certyfikację ogólną - jak podkreślono na czwartkowej konferencji Energi - bez żadnych uwag ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Certyfikacja do aukcji rynku mocy ma ruszyć 5 września 2017 r., zgodnie z deklaracjami inwestorów Ostrołęka C ma wystartować w aukcji na moc na rok 2023.