Energa: nowy wiceprezes zarządu

Jak podała Energa, Perlik posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami rachunkowości, sprawozdawczości, kontrolingu, skarbu, strategii oraz relacji inwestorskich.

Spółka dodała, że w marcu 2018 roku Perlik dołączył do Grupy Orlen, gdzie od lutego 2019 roku do kwietnia 2020 roku sprawował funkcje Dyrektora Biura Strategii. Od 2020 r. zajmuje stanowisko dyrektora wykonawczego ds. zarządzania finansami w spółce, w ramach którego jest odpowiedzialny za zarządzanie rachunkowością i sprawozdawczością, skarbem, ryzykiem rynkowym oraz compliance w odniesieniu do regulacji finansowych, takich jak AML czy sankcje. Ponadto jest odpowiedzialny za koordynację procesu integracji obszarów finansów Grupy Energa i Grupy Orlen.

Przed dołączeniem do Orlenu sprawował funkcje kierownicze w wielu firmach i instytucjach finansowych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Rachunkowość i Finanse oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń i Uniwersytetu im. Łazarskiego.

W ubiegłym tygodniu Energa poinformowała, że Rada Nadzorcza spółki 21 kwietnia 2022 r. postanowiła delegować Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.