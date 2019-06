Energa ruszyła z montażem baterii w magazynie energii

Ruszył montaż baterii w budowanym hybrydowym magazynie energii elektrycznej na Farmie Wiatrowej Bystra.

Jak podała Energa, na Farmie Wiatrowej Bystra, należącej do spółki Energa Wytwarzanie, pod koniec 2019 r. oddany zostanie, hybrydowy magazyn energii (Battery Energy Storage System, BESS). W połowie maja br. zakończyła się budowa hali magazynowej a obecnie rozpoczął się tam montaż zestawów baterii. BESS w dużym stopniu uniezależni procesy produkcji od nieprzewidywalnych uwarunkowań atmosferycznych.



Cytowana w komunikacie odpowiedzialna za nadzór nad projektem dyrektor zarządzający Energa Wytwarzanie Anna Dutkowska poinformowała, że budowa hybrydowego magazynu energii w Bystrej weszła w ostatnie stadium.



„Gotowa hala magazynowa ma powierzchnię 1200 m kw. 29 maja br. dotarły do niej pierwsze wyprodukowane w Japonii zespoły baterii litowo-jonowych. Baterie kwasowo-ołowiowe VRLA trafią do nas w najbliższych dniach. Kolejnym etapem będzie zakończenie instalacji wszystkich akumulatorów i ich wyrównawcze doładowanie” – dodała.



Energa zakomunikowała, że powstający w Bystrej hybrydowy magazyn energii składał się będzie się z dwóch zespołów baterii: litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych, a jego docelowa moc ma osiągnąć 6 MW i pojemność 27 MWh. .



Powstanie BESS jest efektem polsko-japońskiego partnerstwa spółek Grupy Energa: Energa Wytwarzanie i Energa Operator Polskich Sieci Elektroenergetycznych, japońskiej agencji rządowej New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Hitachi, Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd.



Cytowany w komunikacie prezes Energi Wytwarzanie Piotr Meler powiedział, że magazyn energii elektrycznej zastosowany na Farmie Wiatrowej Bystra pozwoli lepiej wykorzystać jej potencjał i podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej.



„Tego rodzaju magazyny mogą wkrótce stanowić znakomite rozwiązanie dla niestabilnej z natury rzeczy produkcji energii w OZE. Ze względu na fakt, że nasza spółka posiada istotne moce wytwórcze zielonej energii, technologie pozwalające ustabilizować poziom produkcji z tych źródeł znajdują się w centrum naszego zainteresowania” - dodał Piotr Meler.



Pomorski BESS nie jest jej pierwszym magazynem energii. W 2016 r., w okolicach Pucka powstał magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh, ale magazyn w Bystrej jest 18 razy większy.



Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych.