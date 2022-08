Spółka poinformowała, że pracownicy jej poznańskiego biura rozważają już ponad 30 opcji przejęć i realizacji projektów. Choć technologie solarne są głównym obiektem zainteresowania Energiequelle, to nie rezygnuje także z projektów energetyki wiatrowej.

Renewables Now przypomina, że w Europie niemiecka spółka jest obecna poza macierzystym rynkiem także we Francji i Finlandii. Zatrudnia ponad 350 osób. Dotychczas uruchomiła 750 elektrowni OZE o łącznej mocy ok. 1,5 GW.