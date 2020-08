ePac wybrał Polskę i Francję

ePac Holdings Europe zdecydował, że w ramach ekspansji w Europie kontynentalnej otworzy swoje zakłady w Polsce i Francji, donosi Labels & Labeling.

ePac Flexible Packaging powstał w 2016 roku w USA. Firma zajmuje się produkcją opakowań dla małych i średnich firm wykorzystując do tego technologię cyfrowego druku. Na rynek europejski weszła w grudniu 2019 roku otwierając zakład w brytyjskim Silverstone. Obecnie ePac Holdings Europe postanowił wejść do Europy kontynentalnej otwierając zakłady we Wrocławiu i w pobliżu Lyonu. Polskim ma kierować Maciej Plamieniak.