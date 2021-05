Equinor kupił Wento od Enterprise Investors

Lockdown nie zatrzymał popytu na samochody

Mimo restrykcyjnego lockdownu popyt na samochody w Polsce w kwietniu nieznacznie wzrósł w stosunku do marca. To pokazuje, jak relatywnie wysoki jest już stopień adaptacji firm i gospodarstw domowych do działania w warunkach pandemii. Odzwierciedla jednak również rosnące nadzieje na rychłą poprawę sytuacji gospodarczej. Maj powinien być miesiącem przełomu, czyli gwałtownego przyspieszenia popytu w wielu segmentach gospodarki, także w motoryzacji.