Norweski Equinor opublikował w środę najlepsze kwartalne wyniki od dziewięciu lat, które były napędzane przez globalny kryzys w dostawach energii i rekordowe ceny gazu, pisze Reuters.

Firma zapowiedziała, że ​​w tym roku zwiększy wielkość skupu akcji własnych, jednocześnie utrzymując kwartalny poziom dywidendy na poziomie 0,18 USD na akcję.

Skorygowany zysk przed opodatkowaniem za trzeci kwartał wzrósł rok do roku z 780 mln USD do 9,77 mld USD. Analitycy oczekiwali, że będzie to 8,4 mld USD.

“Equinor odgrywa ważną rolę jako niezawodny dostawca energii do Europy i podjęliśmy kroki w celu zwiększenia naszego eksportu gazu, aby odpowiedzieć na wysoki popyt“ - stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny firmy Anders Opedal.