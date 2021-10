Equinor zwiększa dostawy gazu na europejski rynek

Koncern Equinor zwiększa eksport gazu ziemnego na europejski rynek. Ma to na celu złagodzenie kryzysu paliwowego u progu nowego sezonu grzewczego spowodowanego problemami z dostawami i niskimi poziomami magazynowymi surowca.

Norweski potentat, który wiosną 2018 r. zmienił nazwę ze Statoil zdecydował o zwiększeniu dostaw gazu do Europy kosztem ograniczenia wydobycia ropy. Część gazu która miała służyć pozyskiwaniu czarnego złota trafi teraz na rynek komercyjny. Chodzi głównie zmniejszenie produkcji ropy ze złoża Gina Krog oraz zwiększenie wydobycia gazu z innych złóż, w tym ogromnego obszaru zwanego Troll. Tylko dostawy gazu z Gina Krog mają zapewnić dodatkowe 8 mln m3 dziennie, i choć w skali łącznego dziennego wydobycia szacowanego na co najmniej 320 mln m3 wydaje się bardzo małą wartością, jednak dla rynku stanowi ważny dodatek odbudowujący nieco rezerwy.

Tymczasem zapasy gazu w Europie na otwarciu sezonu zimowego są najniższe od co najmniej dziesięciu lat. Złożyło się na to kilka czynników w tym najbardziej istotne, jak ograniczenie dostaw surowca z Rosji traktowane jako narzędzie polityczne, konkurencja ze strony zapotrzebowania zgłaszanego przez azjatyckich klientów czy nie do końca przemyślana – kolokwialnie mówiąc – strategia unijna w dziedzinie energetyki.

