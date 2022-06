ESG – ewolucja czy rewolucja w biznesie?

Strategia ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) dotyczy obszarów środowiska, ludzi i ładu korporacyjnego. Już nie tylko klienci czy inwestorzy, ale pracownicy i nawet kandydaci na pracowników chcą wiedzieć z jaką firmą się wiążą. Nieważne czy inwestujemy, kupujemy czy pracujemy z danym podmiotem, w obecnych czasach wszyscy jesteśmy bardziej świadomi funkcjonowania biznesu i chcemy być w otoczeniu, z którymi się identyfikujemy i stanowi dla nas wartość.

Na temat potrzeby wdrażania ESG dyskutowali podczas debaty zorganizowanej przez redakcję BIZNES24: Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability Grupy Raben, Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy FBN Poland Family Business Network i Joanna Parasiewicz, Communication & Marketing Manager, OVHcloud.

Dlaczego okazało się , że CSR to za mało, by definiować odpowiedzialność firmy? „Przez lata CSR pełniło rolę marketingowego ozdobnika. W ramach strategii społecznej odpowiedzialności realizowano sezonowe projekty: sadzenie drzew czy mikołajkowe zbiórki ochoczo dokumentowano w intranecie i firmowych raportach. Tymczasem koniec pandemii przyspieszył ewolucję CSR, włączając obszary, które urzeczywistniały zmiany w społecznym myśleniu. CSR okazał się niewystarczający w angażowaniu pracownika czy wiązaniu go z pracodawcą. Nie przekładał się na filozofię firm ani na długofalową politykę ich działania.

Pandemia tąpnęła rynkiem, wywołując m.in. „wielkie przetasowanie”, czyli intensywną rotację pracowników w Europie i za Oceanem. „Great resignation” była efektem ewolucji postaw społecznych (praca nie jest wszystkim), a także rezultatem zmian demograficznych, w tym feminizacji biznesu i szturmu młodszych, świadomych swoich praw pokoleń, żywo zainteresowanych równowagą między życiem prywatnym a pracą, obserwujących skutki nadmiernej konsumpcji czy globalnego ocieplenia. Wreszcie zmiana makro oczekiwań nie uszła uwadze właścicielom kapitału, giełdowym emitentom czy funduszom, które uzależniły dalsze inwestycje od spełniania aspektów z obszarów ESG), czyli ochrony środowiska, biznesowej etyki i ładu korporacyjnego.

Przyszłość zweryfikuje pogląd twórcy Tesli, że „ESG jest wielkim oszustwem”, niemniej trudno zaprzeczyć, że ESG stał się faktycznie katalizatorem i siłą napędową biznesu, a wchodzące w życie dyrektywy UE, m.in. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, tylko wzmocnią realny i mierzalny wpływ na biznes czynników pozakosztowych. W efekcie triada ESG wyparła CSR.” powiedziała Joanna Parasiewicz z OVHcloud.

Dariusz Duma z FBN Poland zwrócił uwagę, że „ESG to dla dowód na to, że jako ludzkość - mądrzejemy. Dojrzeliśmy wreszcie, by ująć w skrót i poważnie potraktować kilka prawd, które nam codzienność podpowiada już od dłuższego czasu:

budować wartość to dużo więcej niż tylko dbać o zysk,

każde nasze działanie wpływa na życie innych ludzi - winno więc brać pod uwagę, jaki ten nasz wpływ jest: na klientów, dostawców, pracowników, lokalną społeczność, środowisko, kraj, cywilizację, dzieci, młodzież, seniorów.

zasoby, z których korzystamy nie są nieograniczone, trzeba więc korzystać z nich odpowiedzialnie, dbając o odnawialność i regenerację. Dotyczy to zarówno zasobów naturalnych - wody, powietrza, energii, klimatu, surowców, ale także naszych zasobów wewnętrznych: sił, energii, motywacji, entuzjazmu, zaangażowania, relacji, zaufania, zaangażowania. Trzeba z nich korzystać rozważnie.

każde pokolenie coś otrzymuje od swoich poprzedników i coś powinno przekazać następcom. To dziedzictwo powinniśmy szanować i chronić, bo nie jest wyłącznie naszą własnością. Winniśmy je przekazać w stanie przynajmniej niepogorszonym - tym, którzy przyjdą po nas

warto się uczyć dalekowzroczności: planować i działać w perspektywie pokoleń

szacunek i życzliwość dla innych, równość i różnorodność, to nie są abstrakcyjne hasła. Historia ostatnich lat pokazuje nam aż nadto konkretnie, że jesteśmy na Ziemi dużo bardziej „razem” niż nam się wydaje. Potrzebujemy siebie i zależymy od siebie, a nieodpowiedzialne zachowania nawet nielicznych jednostek szkodzą wszystkim. Wirusolog i kasjerka w markecie, informatyk, lekarka, żołnierz, polityk i liderka biznesu - mamy swoje miejsce, rolę i odpowiedzialność.

coraz lepiej rozumiemy, że nie jesteśmy na Ziemi jedyni - rośliny i zwierzęta są ważną częścią równowagi i różnorodności świata, które są niezbędne dla jego trwania i rozwoju.”

Ewelina Jabłońska-Gryżenia z Grupy Raben

Podczas dyskusji podkreślano również, że „aby przedsiębiorstwo rozwijało się w sposób naprawdę zrównoważony, potrzebne są nie tylko perspektywiczne myślenie i odważne decyzje, ale także systematyczna praca i codzienne starania, by przekuć plany w wymierne wyniki. Zapał i ambicja w wyznaczaniu celów powinny iść w parze z konsekwencją i determinacją. Takie podejście do biznesu widoczne jest na co dzień w każdej spółce Grupy Raben, a można o tym przeczytać w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2021. Rok 2021 przejdzie do historii jako 90. rocznica powstania firmy, ale też możemy go uznać za kamień milowy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pozwoliło nam znaleźć się wśród liderów w tej dziedzinie w sektorze transportu i logistyki. Jako jedni z pierwszych otrzymaliśmy również kredyt powiązany ze wskaźnikami ESG. To jest dowód że nasze działania w tych obszarach są doceniane przez kluczowych interesariuszy. Dzięki tak wielu zrealizowanym pomyślnie projektom mam poczucie, że standardy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) stały się nieodłączną częścią naszego DNA.”, powiedziała Ewelina Jabłońska-Gryżenia z Grupy Raben.

