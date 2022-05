ESG zmieni obraz biznesu, ale to wymaga czasu

Rozmowa z Dorotą Jankowską-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG LPP

Kryteria ESG stają się równie ważne jak kryteria ściśle biznesowe. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawiło, że przedsiębiorca musi dbać o otoczenie w coraz większym stopniu? Co go do tego zmusza?

Rzeczywiście elementy pozafinansowe stają się równie ważne jak finansowe. Jeszcze kilka lat temu interesowano się głównie naszym standingiem finansowym, dziś często jesteśmy pytani o podejście do gospodarki cyrkularnej czy o nasz wkład społeczny. W LPP oba aspekty były obecne od lat. Zawsze staraliśmy się być dobrym sąsiadem dbającym o najbliższe otoczenie. Z biegiem lat, widząc, na jak wiele obszarów wpływa nasza działalność, zaczęliśmy rozszerzać zaangażowanie. Wiele firm zapomina, że na każdym biznesie, oprócz aspektów ekonomicznych, ciąży również obowiązek realizacji pewnej misji społecznej. Specyfika naszej branży i charakterystyczny dla niej bardzo rozproszony model biznesowy sprawiły, że aspekty środowiskowe i konieczność wdrażania zmian w całym łańcuchu dostaw stały się nieodzowne. Było to dla nas impulsem do opracowania pierwszej strategii zrównoważonego rozwoju, potem kolejnej i tak dziś mamy jasno określone cele, które konsekwentnie realizujemy i z których się rozliczamy. Moim zdaniem to nasz obowiązek wobec całego naszego otoczenia – pracowników, sąsiadów, z którymi dzielimy ulicę, klientów, dla których tworzymy kolekcje, partnerów biznesowych, inwestorów, a przede wszystkim wobec nas samych.

Jakie to ma przełożenie na ocenę wartości firmy? Przecież teoretycznie rozdrabnianie się na wiele tematów niezwiązanych bezpośrednio z core biznesem może mu nie sprzyjać, czasem nawet zaszkodzić.

Nie mogę się z tym zgodzić. Podczas realizacji przyjętych celów środowiskowych może się okazać, że ich wdrożenie przy okazji będzie sprzyjać wprowadzeniu pewnych usprawnień w firmie. W LPP z taką sytuacją mieliśmy do czynienia np. wraz ze zmianą naszej polityki opakowaniowej. Zależało nam na eliminacji plastiku z opakowań e-commerce. Początkowo zamieniliśmy folię na jeden format kartonów papierowych. To zainspirowało nas do dalszych modyfikacji. Okazało się, że gdy zdywersyfikujemy wielkość opakowań i lepiej dopasujemy je do zawartości zamawianych produktów, zmniejszymy zużycie surowców do ich wytworzenia, ale też ograniczymy koszty transportu i co najważniejsze nasz ślad węglowy. Poprzez lepiej dopasowane opakowanie efektywniej wykorzystujemy także powierzchnię magazynową, a to ma również niemałe przełożenie na kwestie klimatyczne.

Jednym słowem wystarczy dobrze się przyjrzeć swojemu biznesowi, bo może się okazać, że zmiana w jednym tylko obszarze poprawi nie tylko naszą ekonomię, ale co ważne, ograniczy nasz wpływ na środowisko.

Czy ESG zmieniło obraz biznesu generalnie, czy to tylko cecha grupy przedsiębiorstw zaangażowanych? Świadomość? Dojrzałość? Czy tylko marketing?

Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ESG zmieniło obraz biznesu, ale to wymaga czasu. Bardzo mnie cieszy, że pojawiają się kolejne wytyczne dla firm czy wręcz obowiązki legislacyjne. To sprawia, że przedsiębiorstwa lekceważące kwestie klimatyczne nie będą miały niedługo wyboru i odgórnie zostaną zobowiązane do ściśle określonego postępowania. W przeciwnym razie wypadną z rynku.

Czy zagadnienia ESG to wyłącznie domena zarządów? Jak to wygląda w przekroju firm? Jakie części przedsiębiorstwa są lub nie są zaangażowane w odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa?

Nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wdrażanie standardów ESG w oparciu o skromny wycinek przedsiębiorstwa. Jeśli mamy się zmieniać, musimy robić to, obejmując zmianą każdy obszar naszej działalności przy zaangażowaniu osób na wszystkich szczeblach organizacji. W LPP o standardach ESG myślimy kompleksowo. Dlatego w naszej strategii postawiliśmy nie tylko na sam produkt i produkcję. Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele poprawy i zmian w zakresie opakowań, eliminacji plastiku, bezpieczeństwa chemicznego, ale także infrastruktury naszych biur i sklepów, które również można uczynić bardziej przyjaznymi środowisku. Bez całościowego podejścia, a tym samym zaangażowania wszystkich zespołów, wspieranych w swoich działaniach przez zarządy firm, realne zmiany nie są możliwe.

Jak firma zajmująca się odzieżą, czyli produkcją niespecjalnie ekologiczną, potrzebującą fabryk, dostawców (poza kontrolą), podejmuje wyzwania obszaru ESG? Czy są jakieś katalogi, schematy działania, wytyczne, którymi się wspiera?

W pojedynkę nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, bo działamy w zbyt rozproszonym modelu. Jednak z pomocą przychodzą tu liczne organizacje certyfikujące i międzynarodowe porozumienia, wypracowujące standardy i dobre praktyki dla branży. Od lat angażujemy się we wspólną zmianę i już dziś widzimy realne korzyści. Dla przykładu obecnie aż 70 proc. naszych ubrań, produkowanych w tak trudnych środowiskowo krajach jak Bangladesz czy Pakistan, jest zgodne z surowymi wymogami bezpieczeństwa chemicznego określonego przez międzynarodową inicjatywę ZDHC. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Dzięki takim działaniom, podejmowanym na poziomie globalnym, zmieniamy nie tylko siebie, lecz również naszych partnerów biznesowych nawet w odległych zakątkach świata.

Jakie wskazałaby pani dobre zwyczaje, dobre praktyki? Czy można przekształcić te współczesne wyzwania w rodzaj kryterium samooceny i satysfakcji w biznesie?

Z perspektywy ostatnich czterech lat, czyli odkąd raportujemy naszą działalność pozafinansową, widzę, jak mocno zmieniliśmy się nie tylko jako firma, ale także jako pracownicy. Tworzenie raportów wymaga od nas zbierania wielu informacji o prowadzonych projektach. Początkowo proces ten postrzegano jako pochłaniacz czasu. Dziś każdy kolejny raport to dla nas skarbnica wiedzy na temat własnej organizacji, ale też impuls do wdrażania kolejnych zmian. Pomaga nam nie tylko monitorować sytuację, ale trafnie identyfikować wyzwania i efektywniej podejmować decyzje. Dlatego mocno rekomenduję, aby poddawać swoją działalność biznesową ocenie i szukać powodów do zmiany, bo ta może przynieść pozytywne efekty całej organizacji.