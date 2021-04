Eskom mierzy się z żądaniem 15-proc. podwyżek płac dla części swoich pracowników

Dwa największe związki zawodowe działające w firmie Eskom domagają się 15 proc. podwyżek płac dla reprezentowanych pracowników. Żądania mogą prowadzić do pogłębienia problemów finansowych, przynoszącego straty południowoafrykańskiego przedsiębiorstwa energetycznego.

Rzecznik Eskomu, Sikonathi Mantshantsha poinformował, że w ostatnich dniach swoje żądania przedstawiły National Union of Metalworkers of South Africa oraz National Union of Mineworkers. Obie grupy zawodowe chcą, aby pracownicy, których reprezentują otrzymali 15 proc. podwyżki.