Rynek czeka na sygnał kiedy Fed zacznie redukować zakupy obligacji. Tom Essaye, były makler Merrill Lynch i wydawca newslettera finansowego zwraca uwagę, że ważniejsze kiedy się one zakończą. Inni eksperci są podobnego zdania.

- Kluczowe dla rynków jest to jak szybko Fed wycofa akomodację, bo będzie to dyktowało kiedy już jej nie będzie, co przełoży się na to kiedy nastąpi pierwsza podwyżka stóp – powiedział Essaye.

Obecnie Fed kupuje co miesiąc obligacje za 120 mld USD. Essaye uważa, że redukowanie zakupów rozpocznie się w grudniu i nie zostanie sfinalizowane do końca 2022 roku, co jego zdaniem pozwoli na wzrosty cen akcji i surowców oraz podwyższy rentowność obligacji 10-letnich USA do ok. 2 proc. fot. Bloomberg Rynek pieniężny uwzględnia teraz w cenach pierwszą podwyżkę stóp w USA w pierwszym kwartale 2023 roku i przewiduje dojście głównej stopy do maksymalnie ok. 1,4 proc. Steven Barrow, szef strategii rynków gospodarek G10 w Standard Bank Group uważa, że większym zagrożeniem jest opóźnienie przez Fed redukcji zakupów obligacji niż rozpoczęcie jej zbyt wcześnie. Wskazał, że zwłoka mogłaby zmusić bank centralny do podwyżki stóp zaledwie kilka miesięcy od zakończenia zakupów obligacji. To mogłoby wywołać zawirowania na rynkach i wywołać ucieczkę od ryzyka do „bezpiecznych przystani” japońskiego jena i franka szwajcarskiego. - Zwlekanie byłoby niebezpieczne dla Fed, bo potrzebuje w połowie przyszłego roku móc rozpocząć stosowanie retoryki o możliwości podwyższenia stóp – powiedział Barrow. – Wiemy, że nie jest nierealne rozpoczęcie podwyżek stóp przez Fed pod koniec przyszłego roku. Dlatego bardziej skupiam się na końcu redukcji zakupów obligacji niż początku – dodał.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗