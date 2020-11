Producent kosmetyków przewyższył szacunki analityków dotyczące przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale roku finansowego. To zasługa zwiększonego popytu w Chinach, pisze Reuters.

Zysk netto Estee Lauder spadł do 523 mln USD, czyli 1,42 USD na akcję w pierwszym kwartale roku finansowego zakończonym 30 września. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 595 mln USD, czyli 1,61 USD na akcję. Spółka zdecydowała się na podwyższenie kwartalnej dywidendy o 10 proc. do 53 centów na akcję.

Zobacz więcej Sklep Estee Lauder Fot. Bloomberg

Sprzedaż netto spadła do 3,56 mld USD z ok. 3,90 mld USD rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez Refinitiv oczekiwali spadku do 3,46 mld USD.

