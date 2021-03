Etyka zawsze na pierwszym miejscu [KOMENTARZE PARTNERÓW]

Za nami 7. edycja organizowanego przez Puls Biznesu konkursu Etyczna Firma. O roli etyki w biznesie opowiadają partnerzy konkursu.

Egzamin z etyki

Jolanta Wiewióra, dyrektor zarządzająca Banku Gospodarstwa Krajowego

W ubiegłym roku wiele firm, organizacji czy instytucji musiało się zmierzyć z niezapowiedzianym, bo wywołanym pandemią, egzaminem z etyki. Z etyki, która w kontekście nadzwyczajnych wyzwań mocno korelowała z wartością, jaką jest odpowiedzialność za klientów, pracowników i społeczeństwo. Czy Bank Gospodarstwa Krajowego zdał ten egzamin? Czy udało nam się stawić czoła groźnej i bezwzględnej pandemii? Chyba tak, skoro po raz trzeci Top Employer zaliczył nas do grona najlepszych pracodawców, a z naszych programów pomocowych przygotowanych dla klientów skorzystało 70 tysięcy firm. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaką ocenę wystawiliby nam państwo, a tymczasem dzielimy się naszymi dobrymi praktykami.

Jak firma powinna zareagować na pandemię COVID-19? Natychmiastowo. Kiedy pandemia COVID-19 dotarła do Polski, w bardzo krótkim okresie przenieśliśmy 1,8 tys. pracowników BGK do pracy zdalnej. Dziś nadal 90 proc. pracowników pracuje w takim trybie, wszyscy mają zapewniony sprzęt i narzędzia, dzięki którym mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe w domu. W momencie, gdy piszę ten tekst, będziemy pracować zdalnie do końca marca 2021 r., ale oczywiście będziemy reagować na bieżąco, w zależności od dalszego przebiegu pandemii.

Czego potrzebują pracownicy? Potrzebują zarówno odpowiednich narzędzi, jak i komfortu psychicznego. Aby to zapewnić, pracownicy otrzymali sprzęt umożliwiający im pracę zdalną. Umożliwiliśmy wypożyczenie krzeseł biurowych, przekazaliśmy słuchawki, wprowadziliśmy nowe rozwiązania umożliwiające zdalną obsługę systemów i komunikację między ludźmi. Zapewniliśmy pracownikom bezpłatne konsultacje psychologiczne pomagające w radzeniu sobie z sytuacją życia i pracy w pandemii, a także rozdzieleniem sfer pracy i domu. W intranecie utworzyliśmy specjalne miejsce z dostępem do webinarów z poradami, które dotyczą pracy zdalnej. Pandemia mocno przeorganizowała nasz dotychczasowy sposób funkcjonowania, dlatego – żeby poradzić sobie z tą sytuacją – przeprowadziliśmy wśród kadry menedżerskiej cykl szkoleń z nowego modelu pracy, skupiając się szczególnie na rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym i pracującym zdalnie. Codziennie przekazujemy pracownikom najważniejsze informacje o sytuacji w banku, w Polsce i na świecie. We wrześniu i październiku przeprowadziliśmy badanie efektywności komunikacji wewnętrznej. Z ankiety wynika, że aż 89 proc. pracowników jest zadowolonych z tego, jak komunikuje się z nimi bank w czasie pandemii.

I jak pomóc partnerom? W czasie pandemii musieliśmy się błyskawicznie dostosować do nowych okoliczności. Zaczęliśmy od tworzenia korzystnych rozwiązań dla biznesu, np. przygotowywania pakietów pomocowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Zmodyfikowaliśmy oferowane produkty, a także wprowadziliśmy nowe – dostosowane do problemów i potrzeb naszych klientów. Jesteśmy dumni, że w tym trudnym czasie możemy jeszcze bardziej włączyć się w pomoc i z jeszcze większym zaangażowaniem realizować naszą misję, czyli wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Etyczne i odpowiedzialne zachowanie firm jeszcze nigdy nie wydawało się tak ważne jak dzisiaj, w czasie pandemii. W tym kontekście uważam, że jako organizacja zdaliśmy egzamin z etyki.

Etyka zawsze na pierwszym miejscu

Cezary Żelaźnicki, partner w PwC zarządzający kancelarią PwC Legal

Ostatni rok to dla wszystkich przedsiębiorstw czas niespotykanych nigdy wcześniej wyzwań. A jednocześnie test na zarządzanie kryzysowe, odporność na ryzyka, umiejętność dostosowania się do zmienionych warunków, współpracę czy wreszcie efektywność i adekwatność dotychczasowych procedur. W każdym z tych obszarów wspólnym mianownikiem pozostaje etyka. Uczciwość w biznesie nigdy nie traci ważności ani nie schodzi na drugi plan. Jest fundamentem funkcjonowania każdej dojrzałej i zdrowej organizacji, wartością docenianą przez wszystkich interesariuszy — klientów, pracowników, kontrahentów oraz inwestorów.

Etyka jest także jednym z kluczowych elementów ukrytych w coraz bardziej popularnym skrócie ESG (ang. Environment, Social, Governance), który określa wszelkie działania związane z tematami środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. W ujęciu ESG rozwój firm został opatrzony bardzo istotnym przymiotnikiem „zrównoważony”. Coraz częściej bowiem wspomniani wyżej interesariusze, oprócz patrzenia jedynie na finanse firm, interesują się także wskaźnikami pozafinansowymi. To nowe poszerzone pojęcie wartości pokazuje dłuższą perspektywę rozwoju danej organizacji, uwzględnia szeroki kontekst, w jakim funkcjonuje cały biznes.

Aspekty etyczne w czasie pandemii nabrały jeszcze większego znaczenia. Ochrona miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, szeroka współpraca w celu minimalizowania skutków COVID-19 oraz niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebowali i potrzebują. W ostatnich miesiącach wszyscy mogli zobaczyć, że biznesowa empatia jest nie tylko hasłem, lecz realnym działaniem.

Laureaci siódmej edycji Etycznej Firmy bardzo dobrze pokazują, co w praktyce oznacza bycie etycznym. Umiejętność konkurowania na wymagającym rynku, ale na równych dla wszystkich zasadach i przy zachowaniu wrażliwości na kwestie społeczne, zasługuje na laury. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym firmom.

Etyka służy biznesowi

Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr PKN ORLEN

Wtym roku PKN ORLEN po raz ósmy znalazł się w elitarnym gronie najbardziej etycznych firm na świecie. Jesteśmy jedyną firmą z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także jedyną europejską firmą z branży „Ropa i Gaz, Odnawialne źródła energii”, która może pochwalić się wyróżnieniem The World’s Most Ethical Company 2021. Oznacza to, że jako koncern zachowujemy najwyższe etyczne standardy w biznesie. Wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute — światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie.

W związku z globalną pandemią koronawirusa, w tegorocznym procesie certyfikacji szczególny nacisk był położony na wykazanie realnych działań firm w zakresie społecznej odpowiedzialności. PKN ORLEN, w obliczu pandemii stanął na wysokości zadania, podejmując najbardziej wszechstronne i zakrojone na wielką skalę działania prospołeczne. Na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa koncern przeznaczy w sumie ponad 120 milionów złotych. Grupa ORLEN m.in. przekazała środki higieny i ochrony do Domów Pomocy Społecznej i placówek medycznych, dofinansowała zakup sprzętu medycznego dla szpitali i służb ratowniczych. Już na samym początku pandemii koncern rozpoczął produkcję płynu dezynfekującego, zmieniając swoją linię produkcyjną. Obniżył też ceny paliw i wspólnie z polskim rządem utworzył szpitale tymczasowe w Płocku i Ostrołęce.

Etyka powinna być podstawą działań każdej organizacji. Jej przestrzeganie służy lepszemu prowadzeniu biznesu. Jako koncern konsekwentnie budujemy swoją pozycję na międzynarodowym rynku i bardzo ważne jest dla nas, w jaki sposób to robimy. Dlatego troszczymy się o tworzenie etycznego środowiska pracy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników i klientów, odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności, wspieramy dostawców przy jednoczesnym wzmacnianiu polskiej gospodarki, a gdy wymaga tego sytuacja, angażujemy się w walkę z pandemią. Nasza kultura korporacyjna oparta jest na fundamentalnych wartościach Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Te drogowskazy postępowania stanowią o naszej sile i dają jednocześnie przewagę przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań. Jako firma bierzemy na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i to tworzy rzeczywistą wartość dla oczekiwań biznesowego świata.

Otrzymane wyróżnienie to najlepszy dowód na to, że wyznawane przez koncern wartości naprawdę funkcjonują i stały się normą w naszej codziennej pracy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że etyka służy biznesowi.