Euler Hermes: rekordowa liczba niewypłacalności firm w Polsce

W ciągu III kwartałów tego roku w oficjalnych źródłach opublikowano informację o rekordowej liczbie 757 niewypłacalnych polskich firm, poinformował Euler Hermes, ubezpieczyciel należności handlowych.

W tym samym okresie ubiegłego roku liczba niewypłacalnych polskich firm wynosiła 723.

Euler Hermes wyliczył, że zsumowany ostatni znany obrót firm, które ogłosiły niewypłacalność w ciągu trzech kwartałów 2019 roku, to 14,35 mld zł. Łącznie zatrudniały ok. 25,5 tys. osób.

- Liczba niewypłacalności rosła niemal we wszystkich sektorach – wytwórczym, handlu, transporcie – informuje Euler Hermes. - W budownictwie pogorszenie (lub dopiero jego początki) miało miejsce później niż w innych branżach, ale III kwartał zdecydowanie nie należał do udanych. We wrześniu, czyli w pełni rekordowego sezonu opublikowano aż 17 niewypłacalności firm budowlanych – dodaje ubezpieczyciel.

Euler Hermes wskazuje, że w sektorze usług ryzyko nie wzrosło w porównaniu rok do roku, „ale mierzone liczbą niewypłacalności (195) nadal było jednym z najwyższych na rynku”.

Ubezpieczyciel zwrócił uwagę na rosnącą liczbę niewypłacalnych producentów żywności „z kilku w skali każdego z poprzednich miesięcy do aż 11 we wrześniu”. Chodzi przede wszystkim o obszar hodowla i przetwórstwo mięsa.

Euler Hermes wskazuje, że liczba niewypłacalności polskich firm rośnie już czwarty rok z rzędu, a zakończone trzy kwartały to czas największej liczby niewypłacalności polskich firm w porównaniu z tym samym okresem w latach ubiegłych.



- Nie jest to więc na pewno kwestia przypadku, popytowa lub nawet chwilowego splotu kilku czynników – ocenił Tomasz Starus z zarządu Euler Hermes, odpowiedzialny za ocenę ryzyka. - Mimo, iż wzrost gospodarczy nadal jest solidny, to prosperita sprzyjała tylko tym firmom, które na czas postawiły na optymalizację kosztów i zwiększenie rentowności. Pozostali przedsiębiorcy nie zostali zaskoczeni zmianą poszczególnych czynników rynkowych, ale zderzyli się ze zmianą całego rynku – dodał.