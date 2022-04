Euro w relacji z dolarem najsłabsze od 23 miesięcy

Inwestorzy mogli poczuć się zawiedzeni nastawieniem EBC. Przed kwietniowym posiedzeniem decydentów banku rynek wyceniał, że w tym roku stopy procentowe w strefie euro wzrosną o 70 pkt bazowych. Po wczorajszym komunikacie i konferencji prasowej szefowej EBC wycena obniżyła się do 60 pkt.

EBC nierychliwy…

Z oświadczenia EBC wynika, że korekty wysokości stóp procentowych w strefie euro będą stopniowe i zaczną się „jakiś czas po” zakończeniu programu skupu netto aktywów APP, co ma nastąpić w III kw. br.

Na spadek kursu euro i nastroje inwestorów mogą rzutować także: rozpętana przez Rosję wojna, rosnące ceny surowców, obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego, a także wątpliwości dotyczące rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich we Francji. W I turze obecny prezydent Emmanuel Macron wprawdzie wygrał, ale skrajnie prawicowa kandydatka Marine Le Pen zajęła drugie miejsce z niewielką stratą i szansami na to, by 24 kwietnia w II turze zdobyć prezydencki fotel.

Kurs EUR/USD: widmo poziomu 1,0000

Wszystkie powyższe czynniki mogły składać się na to, że kurs EUR/USD zniżkował podczas czwartkowej sesji w okolice 1,080, próbując w piątek odrabiać straty. Presja na wspólną walutę może się jednak utrzymywać aż do II tury wyborów we Francji, ew. wygrana Le Pen mogłaby zaś sprowadzić notowania EUR/USD nawet w stronę parytetu 1,0000.

Wojna w Ukrainie sprawia też, że Europa bardziej niż Stany Zjednoczone może być narażona na spowolnienie gospodarcze, co również może odcisnąć swój ślad w notowaniach głównej pary walutowej. Kolejnym atutem dolara wydaje się tu skłonność Rezerwy Federalnej do szybszego podnoszenia stóp procentowych. Rynek wycenia obecnie w Stanach Zjednoczonych dwa z rzędu ruchy po 50 punktów bazowych, co może utrzymywać dużą dywergencję w polityce monetarnej i przekładać się na kurs EUR/USD.