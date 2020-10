We wrześniu 2020 r. inflacja w strefie euro zeszła do najniższego poziomu od czterech lat. Nakręca to obawy o spiralę deflacji napędzaną kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, informuje Reuters.

Ceny konsumpcyjne w bloku monetarnym obejmującym 19 państw korzystających ze wspólnej waluty euro, spadły o 0,3 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 r. W odniesieniu do sierpnia odnotowano wzrost rzędu 0,1 proc., wynika z tzw. szybkiego oszacowania Eurostatu.