Europa ma silniejszą pozycję negocjacyjną, niż się wydaje

Rozmowa z Marcinem Lechem, partnerem w Boston Consulting Group odpowiedzialnym za obszary przemysłu i energetyki.

Handel surowcami energetycznymi był zbyt jednostronny zarówno po stronie Europy, jak i Rosji. Dlatego osłabienie tych więzi uderza w obie strony,a dalszy rozwój sytuacji będzie podlegał dynamicznym zmianom. Rosja może być groźniejsza, niż teraz, gdy uda się jej w pełni przekierować wektory dostaw i odbudować siłę swojego eksportu – mówi Marcin Lech, partner w Boston Consulting Group.

Silne związki handlowe między Rosją a krajami europejskimi, zwłaszcza w obrocie gazem, ropą i węglem, są obecnie kwestionowane. Jak scharakteryzować sytuację?

Tradycyjnie Europa nigdy nie była hegemonem w produkcji surowców energetycznych. Dodatkowo w ostatnich dekadach europejska produkcja stopniowo słabła, np. w ciągu minionych 30 lat produkcja ropy w Europie zmniejszyła się aż o 50 proc. Natomiast w tym samym czasie popyt na surowce energetyczne wzrósł, zwłaszcza na gaz. Jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę prognozowano duży wzrost popytu w Europie na gaz, który miał być wsparciem realizacji zielonej transformacji energetycznej. Doszło jednak do zbyt silnego uzależnienia gazowego od Rosji. Zależność ta przekracza 30 proc., a w niektórych krajach UE sięga nawet 80–90 proc. i do niedawna wciąż rosła.

Na początku 2022 r. polska gospodarka czerpała z Rosji 55 proc. potrzebnego jej gazu i 65 proc. ropy. Z surowców tych korzysta nie tylko energetyka, ale i krajowy przemysł chemiczny, nawozowy, cementowy, metalurgiczny itd.

Gdyby doszło do odcięcia rosyjskich dostaw do Europy, jakie są zdolności Rosji do zmiany kierunków swojego eksportu?

Trudno o szybkie odcięcie Europy od rosyjskiego gazu, bo w tym zakresie nie ma jedności wśród członków UE — jedni byliby gotowi na taki ruch, ale drudzy uważają go za niemożliwy do natychmiastowej realizacji. Jednak powoli wyłania się europejski konsensus co do stopniowego uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji. Realizacja takiego scenariusza będzie oznaczać dla Rosji porażkę gospodarczą rozpisaną na lata. Jej symptomy widać już w bezskutecznym domaganiu się zapłaty w rublach od europejskich odbiorców gazu. Nie tylko ten przykład dowodzi, że Rosja ma mniejszą siłę przetargową w negocjacjach handlowych, niż zakładała. W perspektywie utraty rynków w Europie ma wprawdzie do dyspozycji alternatywy, ale są one wyraźnie gorsze. Generalnie alternatywę ma jedną – Azję, a więc kontynent notujący dynamiczny wzrost gospodarczy, w którym nie brakuje krajów przyjaźnie nastawionych do Rosji. Natomiast żaden z krajów azjatyckich nie skompensuje Rosji strat spowodowanych zerwaniem eksportu paliw do Europy.

Obecnie Rosja eksportuje do Europy 50 proc. swojej ropy i ok. 150 mld m sześc. gazu rocznie, co stanowi 75 proc. całego eksportu rosyjskiego gazu. Jednocześnie tylko 20 mld m sześc. gazu eksportuje rurociągiem Siła Syberii do Chin. Dysproporcja jest więc duża, a systemy produkcji i eksportu rosyjskiego gazu nie są ze sobą zintegrowane. Na dodatek Rosja ma ograniczone możliwości eksportowania gazu LNG drogą morską — tylko 40 mld m sześc., z czego około połowa mocy przerobowych jest już dziś wykorzystywana. Oznacza to, że krótkoterminowo Rosja może przenieść tylko około 20 mld m sześc. gazu z kierunku europejskiego na inne rynki.

Zmniejszanie wymiany handlowej z Europą zmusi ten kraj do inwestycji, które umożliwią mu transfer surowców na rynki azjatyckie, w tym szczególnie zwiększenie dostaw do Chin. Niemniej rekonfiguracja eksportu wymaga sporych nakładów i pochłonie lata. Możliwości inwestycyjne są tym trudniejsze, że krótkoterminowo Rosję czeka konieczność zmierzenia się z dotkliwymi problemami gospodarczymi — w 2022 r., według różnych szacunków, spodziewany jest spadek PKB nawet na poziomie 10 proc.

Można zauważyć, że handel surowcami energetycznymi był zbyt jednokierunkowy zarówno po stronie Europy, jak i Rosji. Dlatego osłabienie tych więzi uderza obie strony, a dalszy rozwój sytuacji będzie podlegać dynamicznym zmianom. Europa ma silniejszą pozycję negocjacyjną, niż to się wielu analitykom wydaje. Rosja może być groźniejsza, niż teraz, gdy uda się jej w pełni przekierować wektory dostaw i odbudować siłę swojego eksportu.

Jak konieczność energetycznego uniezależnienia się od Rosji wpłynie na kształt i tempo transformacji energetycznej w Europie?

Rozwój OZE ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego dotychczasowy kierunek transformacji energetycznej będzie nadal realizowany, choć być może w nieco zmienionym kształcie, ale nawet w szybszym tempie, niż przewidywano. Unijny plan „Repower EU” zakłada ograniczenie zużycia gazu z obecnego poziomu 150 mld m sześc. rocznie do około 50 mld m sześc. Szybsze będzie też przestawianie się na alternatywne źródła energii w stosunku do rosyjskich, przede wszystkim rozwój dostaw LNG.

Ważne będzie stałe podnoszenie efektywności energetycznej. Należy też przemyśleć przedłużenie działania wielu elektrowni, które jeszcze niedawno planowano zamknąć — nie tylko instalacji węglowych, ale też nuklearnych.

OZE będą w dalszym ciągu zyskiwały na znaczeniu, zwłaszcza lądowe i morskie instalacje wiatrowe. Dojdzie do uruchomienia pierwszych źródeł energii zasilanych wodorem. Prognozy ekspertów przewidywały, że do szerszych zastosowań dojdzie dopiero po roku 2030, natomiast obecna sytuacja może przyspieszyć te perspektywę.

Jak w warunkach odchodzenia od energetycznych więzi z Rosją wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne Polski i tej części Europy?

Krótkoteminowo kluczową kwestią jest dopilnowanie, by zapoczątkowane inwestycje infrastrukturalne zostały doprowadzone do końca. Polska jest krok przed wieloma krajami UE w procesie dywersyfikacji źródeł dostaw ropy i gazu, bo już ma terminal LNG, trwa jego rozbudowa, mamy naftoport, a Baltic Pipe zostanie oddany do użytku jesienią 2022 r. Dobrze, że do debaty w krótkim terminie powraca temat metod dalszego przedłużenia życia przynajmniej części z ponad 40 energetycznych bloków węglowych — tzw. dwusetek. W obecnej sytuacji dalsze działanie części z nich może stać się koniecznością. Polska potrzebuje energii z atomu, choć na tym obszarze od lat zamiary i zapowiedzi nie mogą się doczekać realizacji. Niezbędny jest dalszy rozwój energetyki odnawialnej, przełamywanie barier hamujących budowę farm wiatrowych, zwłaszcza na lądzie.

Przy planowaniu zmian, zarówno w polityce energetycznej, jak i inwestycyjnej, poszczególnych firm energetycznych kluczowe będzie scenariuszowe podejście do planowania biorące pod uwagę dużą zmienność cen surowców oraz znaczenie kosztów energii jako głównej siły napędzającej inflację.

Na ile polski przemysł naftowy może zdywersyfikować dotychczasowe dostawy ropy?

Polskie firmy paliwowe od lat dywersyfikują dostawy — ropa z Rosji pokrywa 50 proc. surowca przerabianego w Płocku, gdy jeszcze kilka lat temu było to 98 proc. Jednocześnie w trakcie kryzysu chlorkowego w 2019 r. Polska pokazała zdolność do pełnego zaspokajania potrzeb dzięki importowi ropy z kierunków innych niż Rosja. Wstrzymanie dostaw ropy do Polski przez rurociągi byłoby dotkliwsze dla Rosji niż dla nas, zwłaszcza że rosyjskie terminale eksportowe działają dziś na pełnych mocach. Szybka dywersyfikacja może przynieść korzyści w kontekście wysokich obecnie marż rafineryjnych, ale wymaga zmian w podejściu do handlu, szybkich decyzji operacyjnych oraz stosowania narzędzi cyfrowych, które pomogą ocenić realny wpływ zmiany wsadów ropy na rentowność przerobu. Kluczowe będzie jednak zapewnienie stabilnych i atrakcyjnych finansowo dostaw z innych kierunków, co na konkurencyjnym rynku nie będzie łatwe.

Jakie są dla Polski alternatywne kierunki dostaw gazu i ropy?

Odcięcie dostaw to jedno, natomiast zapewnienie stabilnych i atrakcyjnych finansowo alternatyw to drugie, w szczególności w obecnych warunkach, gdy na rynku panuje podwyższona konkurencja. Na szczęście polskie firmy już od lat dywersyfikują tzw. wsady surowca, dzięki czemu mają doświadczenie operacyjne i handlowe z różnymi kierunkami dostaw i gatunkami ropy.

Naturalnym priorytetem byłoby zwiększenie dostaw z już sprawdzonych kierunków — w szczególności z Arabii Saudyjskiej czy też krajów afrykańskich. Równolegle dalsze poszukiwanie alternatywnych gatunków oraz przygotowanie na potencjalne wznowienie handlu z Iranem, czy Wenezuelą, jeśli nałożone na te kraje sankcje zostałyby zdjęte.

Zapewnienie stabilnych i korzystnych finansowo dostaw nie będzie jednak łatwe w dzisiejszych warunkach rynkowych. Na znaczeniu zyskają już nie tylko długoterminowe kontrakty, ale też umiejętność dokonywania bieżących zakupów. Kluczowa będzie efektywna organizacja tradingowa, umiejętność podejmowania szybkich decyzji zakupowych oraz szybkie wejście z organizacją komercyjną na nowe rynki, takie jakim może okazać się Iran w przypadku zniesienia sankcji.