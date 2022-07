Europa pierwszy raz sprowadziła więcej gazu z USA niż z Rosji

O historycznym momencie poinformował Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energii.

- Ostatnie duże obniżenie przesyłu rosyjskiego gazu zimnego do Unii Europejskiej oznacza, że to pierwszy miesiąca w historii, w którym Unia Europejska importowała więcej gazu LNG z USA niż przez rurociągi z Rosji – napisał na Twitterze szef MAE.

Podkreślił jednak, że spadek dostaw z Rosji oznacza konieczność działań na rzecz obniżenia popytu w Unii Europejskiej i przygotowania się na „ciężką zimę”.

Rosja od połowy czerwca zmniejszyła o 60 proc. dostawy gazu przez Nord Stream 1, tłumacząc to problemami technicznymi wynikającymi jakoby z sankcji nałożonych na nią za napaść na Ukrainę. Nastąpiło to w momencie, kiedy na kilka miesięcy działalność musiał zawiesić amerykański terminal eksportowy Freeport LNG, który wysyłał gaz także do Europy. W efekcie gaz ziemny zdrożał w czerwcu w Europie o ponad 50 proc.

Eksperci podkreślają, że pomimo rekordowego importu LNG z USA oraz innych państw, Europie wciąż grozi niedostateczna podaż gazu zimą o ile nie zostaną podjęte zdecydowane działania w kierunku oszczędności energii, pisze Oilprice.com.