Europa Środkowa może skorzystać na kryzysie

Po kryzysie w 2009 roku wiele dużych firm przeniosło biura do Europy Środkowej, by ciąć koszty. Teraz może dojść do podobnego zjawiska.

Optymistyczne wnioski płyną z najnowszego raportu „100 Most Important Economic Trends in CEE Economies”, który przygotowało centrum analityczne SpotData (należące do Bonnier Business Polska, wydawcy “Pulsu Biznesu”) oraz Skanska Commercial Development Europe – największy deweloper biur w regionie. Raport prezentuje 100 najważniejszych trendów w regionie w różnych kategoriach: od makroekonomicznych, przez strukturę branżową, po zmiany społeczne, technologiczne czy klimatyczne.