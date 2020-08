Europa w pandemii

Główną osią dyskusji Forum Ekonomicznego 2020 są najważniejsze wyzwania o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią.

– Tematem przewodnim będzie to, jak po pandemii Europa będzie budować na nowo swoją tożsamość, solidarność, wolność. To są fundamentalne pytania, zwłaszcza że będą zadawane prawie dokładnie 40 lat po powstaniu Solidarności. Dziś najbardziej poszkodowani przez pandemię najgłośniej domagają się solidarności. I to jest czas, gdy przesłanie naszej Solidarności powinno być przypomniane przez Polskę. Jak my tego nie zrobimy, to kto zrobi to za nas? – pyta Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum.

Kolejnym tematem związanym z pandemią jest przewartościowanie pojęć, które wcześniej traktowano jak dogmaty. – Symbolem tego jest stwierdzenie kanclerz Angeli Merkel, która powiedziała, że jeżeli w obecnej sytuacji pojawią się próby przejęcia ważnych niemieckich firm, to jej rząd zaangażuje się finansowo, by do tego nie dopuścić. Ta zapowiedź to najlepszy symbol przemian, jakie przyniosła pandemia, podobnie jak ilość pieniądza wpompowanego do gospodarki przez banki centralne – kontynuuje Zygmunt Berdychowski. Uczestnicy krynickiego spotkania będą też rozmawiać o wielkich fuzjach prowadzonych przez PKN Orlen. Eksperci reprezentujący sektor energetyczny mają kontynuować również ubiegłoroczną dyskusję o funduszu sprawiedliwej transformacji oraz implementacji rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii. Debaty na ten temat odbiły się szerokim echem, a część wniosków z nich została wdrożona. W tym roku organizatorzy zaproponują dodatkowo tematy związane z działalnością koncernów multienergetycznych. Goście Forum Ekonomicznego mogą wziąć udział w kilkuset panelach podzielonych na kilkanaście ścieżek tematycznych. Jedną z nich jest Forum Ochrony Zdrowia. Od ponad 11 lat umożliwia ono wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. To przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Od 2007 r. integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. To okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Wśród debat nie zabraknie tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju regionów, poprawy jakości życia mieszkańców, gospodarki odpadami, nowych inwestycji oraz rozwoju infrastruktury.