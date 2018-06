Europa znów niemodna. Chwilowo?

Śledzenie zmieniających się jak w kalejdoskopie opinii zarządzających funduszami na świecie to fascynujące zadanie. Jeszcze na jesieni ub.r. z globalnego sondażu Bank of America/Merrill Lynch wynikało, że wśród menedżerów panowała moda na akcje ze strefy euro.

Powszechnie zachwycano się ożywieniem gospodarczym na Starym Kontynencie, snuto optymistyczne wizje nadejścia długotrwałego boomu. W październiku aż 58% netto ankietowanych zarządzających deklarowało przeważanie (overweight - udział wyższy niż zwykle) akcji z eurolandu w portfelach (sondaż pokazuje wielkości netto, czyli różnicę między odsetkiem deklarującym przeważenie i odsetkiem deklarującym niedoważenie).

A teraz? Wystarczyło pogorszenie danych makro w eurolandzie, groźba wojny handlowej z USA oraz zawirowania polityczne we Włoszech, by zachwyt uległ poważnemu schłodzeniu. Teraz już tylko 20% netto ankietowanych deklaruje przeważenie. Co ciekawe czerwcowy spadek tego odsetka okazał się największy od ... lipca 2016, kiedy wystraszono się "Brexitu".

Widać ewidentnie, że nastawienie zarządzających względem Starego Kontynentu zmienia się w sposób bardzo cykliczny. Po fazach zachwytu (jak w zeszłym roku lub w 2015) następują fazy rozczarowania (z taką fazą mamy właśnie do czynienia). Obecna faza rozczarowania - trzecia na przestrzeni pięciu lat - trwa już osiem miesięcy, więc jest dość zaawansowana. Nie wiadomo jednak czy do jej zakończenia nie potrzebny byłby spadek wspomnianego odsetka w sondażu w pobliże zera (tak jak to było przy okazji "Brexitu" lub pod koniec 2014 roku).

Przy okazji sondaż ten ciekawie komponuje się ze wskaźnikami makro oraz cyklem, jaki przeżywają rodzime małe spółki.

Reasumując, rynkami akcji rządzą cykle. Ich zrozumienie i wykorzystanie to klucz do inwestycyjnych sukcesów. Sondaż Bofa/ML to kolejny na to dowód. Akcje ze strefy euro, tak modne jeszcze na jesieni ub.r., od tego czasu przeżywają fazę rozczarowania, co nie pozostaje też obojętne dla polskiego rynku akcji. Ale w którymś momencie cykl się odwróci - tak jak to działo się już nieraz w przeszłości.

Niniejsza analiza ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna lub informacja sugerująca określoną strategię inwestycyjną.