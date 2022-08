Europę czeka kolejna fala upałów i wyzwanie dla infrastruktury energetycznej

Według Maxar Technologies LLC gorące powietrze szczególnie da się we znaki mieszkańcom wysp brytyjskich, Francji i Niemiec. Synoptycy spodziewają się w piątek w tych miejscach nawet 36 stopni Celsjusza. - Ciepło zwiększy zapotrzebowanie na chłodzenie, pogarszając już suche warunki, które szkodzą uprawom i wymuszają ograniczenia zużycia wody - zauważa agencja.

Ekstremalne upały powodują, że sytuacja w Europie z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Aż 93 z 96 departamentów we Francji nakłada na swoich mieszkańców ograniczenia w korzystaniu z wody, a w ponad 100 miastach, tej pitnej nie ma w ogóle.

Czytaj więcej: Francja: Rząd powołuje specjalną grupę. Ma walczyć ze skutkami suszy.

Francuskie zbiory kukurydzy prawdopodobnie spadną w tym roku o 19 proc. z powodu gorącej i suchej pogody.

Panująca susza i niski poziom wody w rzekach powoduje, że żegluga na międzynarodowych kanałach takich jak Ren jest utrudniona lub praktycznie niemożliwa. Cieki wodne stanowią też ważny element w funkcjonowaniu infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowych.

We Francji regulatorzy udzielili spółce Electricite de France SA tymczasowego zwolnienia dla pięciu elektrowni jądrowych z odprowadzania gorącej wody do rzek, które mogą naruszać normy środowiskowe, ponieważ kraj zmaga się z kryzysem energetycznym - donosi Bloomberg.

