Europejski rynek akcji spada w piątek, ale tydzień wciąż na plusie

Paneuropejski Stoxx Europe 600 tracił 0,3 proc. po ok. dwóch godzinach piątkowej sesji. Taniało ponad 70 proc. spółek z indeksu. W skali tygodnia indeks rośnie o ok. 1 proc. Oznacza to, że może zakończyć wzrostem już trzeci tydzień z rzędu.

