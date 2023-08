Europejski rynek akcji zaczął tydzień minimalnym wzrostem

Paneuropejski Stoxx Europe 600 rósł na zamknięciu poniedziałkowej sesji o 0,1 proc. choć wartość ponad 58 proc. spółek z indeksu spadła.

Przez większą część sesji przeważała podaż. Nastroje popsuły dane z Niemiec wskazujące na trzy razy większy niż oczekiwano spadek produkcji przemysłowej w czerwcu. Z drugiej strony niespodziewanie wzrósł sierpniowy wskaźnik nastrojów inwestorów ze strefy euro. Po oczekiwaniu w ubiegłym tygodniu na piątkowy raport o rynku pracy w USA w lipcu, w tym tygodniu inwestorzy czekają na publikację danych o inflacji. We wtorek podana zostanie jej ostateczna wielkość w lipcu w Niemczech, w środę inflacja w ubiegłym miesiącu w USA.

Podaż przeważała w 10 z 19 głównych segmentach europejskiego rynku akcji. Najmocniej taniały spółki surowcowe (-1,0 proc.), handlu detalicznego (-0,7 proc.) i nieruchomości (-0,5 proc.). Największy popyt notowały segmenty spółek ochrony zdrowia (0,55 proc.), banków (0,5 proc.) i spółek ubezpieczeniowych (0,4 proc.).

W Londynie FTSE100 spadł o 0,1 proc., a wśród najmocniej przecenionych spółek znalazły się duzi gracze z rynku surowcowego: Anglo American (-1,9 proc.), Glencore (-1,4 proc.) i Antofagasta (-1,4 proc.).

W Paryżu CAC40 rósł o mniej niż 0,1 proc. mimo że spadły kursy 23 z 40 spółek z indeksu.

We Frankfurcie DAX tracił symboliczne 0,01 proc. przy taniejących 23 z 40 niemieckich blue chipach. Liderem zniżek był Siemens Energy (-6,1 proc.), który ogłosił w poniedziałek, że koszt wynikający z problemów z jakością jego turbin sięgnie 2,2 mld EUR, co sześciokrotnie zwiększy jego tegoroczną stratę do 4,5 mld EUR.