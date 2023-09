Europejskie dywagacje pod polsko-czeską Śnieżką

Hasło XXXII Forum Ekonomicznego (FE) w Karpaczu brzmiało „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”, zatem panel zatytułowany „Europa w poszukiwaniu przywództwa” lokował się na wyższej półce.

Panel zaczął się nietypowo — miniwykładem Jarosława Flisa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najlepszych w Polsce specjalistów od analiz wyborczych. Był to wątek osobny, ale zarazem sygnał, że bliskie wybory naturalnie zawisną nad panelistami.

Moderatorem był Zbigniew Girzyński, profesor toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dysponujący wiedzą, ale będący… posłem PiS i zarazem wysoko umocowanym kandydatem na nową kadencję. To odstępstwo od zasady FE, że prowadzący debaty są neutralni, a co najważniejsze, że nie dominują nad dyskutantami.

Zestaw dyskutantów był pluralistyczny. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego — wiadomo, twarda linia PiS. Senator Grzegorz Napieralski to dawny przewodniczący SLD i kandydat na prezydenta, obecnie w barwach KO. Poseł Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, również kandydował na prezydenta. Vytautas Mitalas, gość z Litwy, to wicemarszałek Seimasu z liberalnej Partii Wolności. Zestaw polityków uzupełnił Christoph Schiltz, publicysta niemieckiego „Die Welt”, rezydujący w Brukseli.

Między partnerstwem a hegemonią

Pierwszym wątkiem było rozstrzygnięcie, czy UE, a w szczególności Polsce, bardziej opłaca się stawianie na opcję atlantycką, opartą na sojuszu z USA, czy jednak umacnianie opcji kontynentalnej, pod naturalnym przywództwem Niemiec. Grzegorz Napieralski podkreślił, że absurdem byłoby spychanie na dalszy plan takiego sojusznika jak USA, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Z drugiej jednak strony, żeby UE wytrzymała konkurencyjne starcie z Azją, trzeba umacniać ją samą.

Piotr Gliński przejechał się ostro po Niemczech, których polityka doprowadziła do wojny Putina. Nie chodzi o przytulanie się do Niemiec, ale w Polsce wciąż odczuwalna jest przyjemność z poddawania się niemieckiemu biczowaniu. UE nie może dalej funkcjonować jak dotychczas, jej elity są współodpowiedzialne za wojnę prowadzeniem polityki energetycznej opartej na Rosji. Parlament Europejski (PE) określony został przez ministra jako… niereprezentatywny. Podczas rotacyjnych prezydencji Rady UE tak naprawdę rządzą urzędnicy, zaś jedyna żywa polityka realizowana jest na szczytach Rady Europejskiej, dlatego są one rzadko zwoływane. Ostatnio doszły jeszcze dwa negatywne zjawiska: łamanie traktatowego prawa oraz bezpośrednie ingerowanie eurokratów w wybory w Polsce. W związku z tym konieczne jest szukanie sojuszy z państwami, które nie godzą się na naruszanie europejskich wartości — choćby w Grupie Wyszehradzkiej czy w Trójmorzu.

Christoph Schiltz przedstawił wizję różniącą się od opinii ministra biegunowo. Stwierdzenie, że UE jest dysfunkcyjna, uznał za nonsens, czego dowód stanowi dobre radzenie sobie z kryzysem epidemicznym oraz przyjmowanie pakietów antyrosyjskich sankcji. Rządzący w Polsce mają obsesję przewodnictwa brukselskiego, a w szczególności niemieckiego. Tymczasem nie istnieje żaden trend hegemonii Niemiec, zwłaszcza że obecny kanclerz Olaf Scholz wcale nie ma dobrych notowań w Brukseli, nie zna się na komunikacji, nie współdziała z Francją.

Vytautas Mitalas również ocenił, że UE radzi sobie z rozwiązywaniem problemów całkiem nieźle. Wspólnota jest na drodze do epokowego dołączenia Ukrainy, dzięki temu zaproszeniu jest nadzieja na deoligarchizację państwa i zwalczanie korupcji. Wewnątrz UE daleki od bycia Europejczykiem jest Viktor Orbán, utrzymujący przyjacielskie stosunki z Władimirem Putinem. Zamykający kolejkę panelistów Krzysztof Bosak stwierdził, że jego ugrupowanie pozostaje konstruktywnie krytyczne wobec polityki UE. Przypomniał, że to przecież PiS wynegocjowało z polskiej strony traktat z Lizbony i reklamowało to jako swój sukces. Naprawdę najważniejsza w UE jest wolność gospodarcza, dlatego należy przeciwdziałać lewicowym tendencjom do przeregulowywania. Tak głośne ostatnio pieniądze z KPO są funduszami pozatraktatowymi, cały program pomocy pocovidowej nie ma podstawy prawnej ani na poziomie UE, ani w Polsce. W referendum akcesyjnym popieraliśmy kształt wspólnoty, która obecnie jest nam na raty zabierana.

Demokratyczna dyktatura

Kłopotliwe dla panelistów okazało się pytanie moderatora, kto po przyszłorocznych eurowyborach powinien zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej — polityk na miarę twardego kanclerza Ottona von Bismarcka czy może… Konrada Wallenroda. Piotr Gliński nie podał nazwiska, sformułował natomiast cechy konieczne do kierowania Europą wolnych narodów, realną wspólnotą, której funkcjonowanie jest niedemokratycznie wypaczane. Christoph Schiltz, jego antagonista, był znacznie bardziej konkretny, rozważał różnice między Ursulą von der Leyen a np. Robertą Metsolą, maltańską przewodniczącą PE. Nie ulega dla niego wątpliwości, że nowy przewodniczący KE będzie wywodził się z Europejskiej Partii Ludowej, ponieważ ta grupa znowu wygra wybory. Za wadę Ursuli von der Leyen uznał jej brak charyzmy i przesadny technokratyzm.

Krzysztof Bosak stwierdził, że nie jest ważne, kto przewodniczy KE, bo unijna machina toczy się niezależnie od tego, kto kieruje jej rządem. Przewodniczący musi znać i umacniać realia wolnego rynku, które w związku z przesunięciem w lewo zostały zatracone. Na czele KE powinien stanąć ktoś z małych państw, spoza założycielskiego tzw. twardego jądra UE. Także Vytautas Mitalas nie przywiązywał specjalnej wagi do osoby szefa KE, chociaż stwierdził, że Ursula von der Leyen całkiem sprawnie balansuje na cienkiej linie wśród różnych sprzecznych interesów zarówno państw, jak też grup nacisku. Grzegorz Napieralski przypomniał, że największym osiągnięciem UE jest zlikwidowanie w Europie — przynajmniej Zachodniej i Środkowej — zarzewia potencjalnej wojny. Stwierdził, że nie rozumie postępującego obrzydzania UE przez rząd PiS — podobnie było w Wielkiej Brytanii i skończyło się fatalnym dla obu stron brexitem.

Na zakończenie Zbigniew Girzyński zaproponował, aby paneliści zabawili się w krótkie posiadanie władzy dyktatorskiej — co by wtedy w UE zmienili. Vytautas Mitalas postawił na zdecydowanie silniejsze wspieranie biznesu oraz wychodzenie poza dotychczasowe granice. Christoph Schiltz obciąłby unijny budżet na rolnictwo i przeniósł pieniądze na politykę zagraniczną, spowolniłby także rozszerzanie. Grzegorz Napieralski nie chciałby władzy dyktatorskiej, ale gdyby otrzymał ją na chwilę, to odblokowałby pieniądze na KPO. Krzysztof Bosak wprowadziłby obowiązek realnej ochrony granic zewnętrznych, wycofałby programy klimatyczne, zaś pełnię władzy zwróciłby państwom. Piotr Gliński natomiast nadałby nowy traktat europejski z podstawami aksjologicznymi (to w ustach ministra ulubione słowo-klucz do wszystkiego), wzmocniłby Frontex i na koniec przeprowadziłby opcję zerową — rozwiązanie Komisji Europejskiej.