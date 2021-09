Europejskie fabryki mają problem z realizacją zamówień

Niezrealizowane zamówienia w europejskich fabrykach osiągnęły bezprecedensowy poziom w sierpniu, bo firmy nie nadążają z zaspokajaniem popytu borykając się z problemem wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw.

Z raportu IHS Markit o aktywności przemysłu eurolandu wynika, że pojawiły się „jednoznaczne oznaki problemów ze zdolnościami produkcyjnymi”. Deficyt zdolności produkcyjnych do zamówień przekroczył w sierpniu 24-letni rekord zanotowany w lipcu. Choć gospodarka eurolandu wychodzi z kryzysu spowodowanego przez pandemię, to brak części i surowców oraz kłopoty z transportem morskim okazały większym problemem niż oczekiwano, co może skutkować opóźnieniem pełnej odbudowy gospodarki. Dodatkowym skutkiem może być dalszy wzrost inflacji, która w eurolandzie doszła już do 10-letniego maksimum.