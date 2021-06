Blisko 60 proc. europejskich firm planuje zwiększenie inwestycji w Chinach w 2021 roku. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy takie plany miało 51 proc. firm z Europy.

Około połowa uczestników badania przeprowadzonego przez Europejską Izbę Handlową podała, że osiąga w Chinach większą marżę zysku niż globalna średnia. W ubiegłym roku takich firm było 38 proc.

- Odporność chińskiego rynku zapewnia europejskim firmom potrzebne schronienie w okresie zawirowań spowodowanych przez pandemię – głosi raport.

Jego autorzy zwracają uwagę, że szybkie opanowanie w Chinach pandemii i równie szybkie otwarcie gospodarki spowodowało iż stała się główną siłą napędową globalnego wzrostu w 2020 roku, na czym skorzystały europejskie firmy.

73 proc. firm uczestniczących w badaniu osiągnęło zysk w ubiegłym roku, a 14 proc. wyszło na zero. To niemal tyle samo co w latach przed pandemią. 68 proc. firm optymistycznie oceniało perspektywy biznesu w okresie najbliższych dwóch lat. W ubiegłorocznym badaniu było ich 48 proc.

fot. Bloomberg

Firmy rozwijają działalność w Chinach aby oddzielić ją od reszty świata i uniknąć w ten sposób zakłócenia łańcucha dostaw z powodu napięć geopolitycznych, wynika z raportu. 25 proc. uczestników badanie realizuje „onshoring” łańcuchów dostaw przenosząc linie produkcyjne do Chin lub zmieniając dostawców na lokalnych. Tylko 9 proc., rekordowo mało, rozważa przeniesienie obecnych lub planowanych inwestycji w Chinach.

- Głównym celem jest stworzenie możliwie pełnego łańcucha dostaw na miejscu, aby zapewnić wszystko co potrzeba na chińskim rynku – powiedziała Charlotte Roule, członek zarządu Europejskiej Izby Handlowej.