Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego już 30 września!

Asseco Data Systems po raz kolejny jest organizatorem największej w Europie konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, która odbędzie się online, jest „Trusted Economy”. Stanowi ono również główny temat raportu, którego premiera odbędzie się w trakcie spotkania.

Podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego eksperci z całego świata, reprezentujący środowisko biznesowe i prawnicze, europejskie instytucje standaryzacyjne oraz firmy badawczo-doradcze, podsumują, jak wydarzenia z ostatnich miesięcy wpłynęły na rozwój rozwiązań paperless. Przedstawią także najciekawsze wdrożenia oraz przeanalizują usługi zaufania w kontekście technologii, takich jak blockchain, sieć 5G czy IoT.

- Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego już od 20 lat stanowi kluczowe wydarzenie na rynku usług bezpieczeństwa i zaufania. W tym roku postanowiliśmy zmienić formę spotkania i zorganizować je w wersji online. Ponadto zdecydowaliśmy o uruchomieniu bezpłatnego wariantu uczestnictwa – powiedział Tomasz Litarowicz, dyrektor konferencji EFPE.

- Model e-konferencji jest pewnym wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą na udział ekspertów i uczestników z całego świata. Liczymy na to, że zaangażowanie prelegentów z innych krajów przyczyni się do jeszcze wyższego poziomu merytorycznego tego wydarzenia – dodał.

Jednym z głównych punktów konferencji będzie premiera raportu "TRUSTED ECONOMY in new normal” opracowanego przez Deloitte, Obserwatorium.biz i Asseco Data Systems. Sytuacja związana z pandemią przyspieszyła cyfryzację firm. W dużej mierze była to jednak szybka digitalizacja „za wszelką cenę”, która dopuszczała pewne kompromisy, a co się z tym wiąże nie zapewniała odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Procesowi temu towarzyszyło również wprowadzanie regulacji prawnych zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, które miały go wspierać. Nie zaadresowały one jednak wszystkich potrzeb obrotu elektronicznego. Celem raportu jest pokazanie, jak usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji mogą zapewnić utrzymanie trendu digitalizacji procesów w bezpiecznych i przyjaznych dla użytkownika torach oraz jak mogą pomóc wejść na ścieżkę bezpiecznej cyfryzacji pozostałym podmiotom gospodarczym, jak również konsumentom.

Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2020 objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), NASK, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Zachęcamy do rezerwacji czasu 30 września 2020 r. i wzięcia aktywnego udziału w konferencji, która będzie prowadzona w 3 językach – polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Agenda konferencji EFPE 2020 oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: www.efpe.pl

Puls Biznesu jest patronem medialnym EFPE 2020.

