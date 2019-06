Europejskie giełdy na minusach

Giełdy w zachodniej Europie są na minusach. Globalny wzrost gospodarczy jest kruchy, a napięcia w handlu nadal mocne, podają maklerzy.

Akcje spółki Ferguson zwyżkują o 7,4 proc., najmocniej od ponad 7 lat. Fundusze na czele z Trian Fund Management i Trian Investors Management nabyły łącznie 5,98 proc. udziałów w akcjach firmy Ferguson.



"Trian wierzy, że Ferguson jest atrakcyjną firmą. Trian może zwiększyć lub zmniejszyć inwestycje w Ferguson w przyszłości, w zależności od czynników takich jak warunki rynkowe i ocena perspektyw inwestycyjnych Fergusona przez Triana" - napisano w komunikacie.



Telefonica Deutschland zwyżkuje 2,2 proc. po zakończeniu aukcji 5G.



Tesco traci 3,3 proc. po słabszych wynikach sprzedaży w I kw. Sprzedaż LFL wzrosła o 0,4 proc., a na rynku szacowano jej wzrost o 0,8 proc. Spółka uzasadnia słabsze wyniki politycznym zamieszaniem w W.Brytanii związanym z planowanym wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE.



Przedstawiciele amerykańskiej administracji twierdzą, iż jeśli w tym miesiącu dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w trakcie szczytu G-20 w Osace, to raczej będzie to okazja do wznowienia rozmów, a nie do zamykania umowy handlowej pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem



Prezydent USA Donald Trump poinformował z kolei, że nie ma żadnego terminu powrotu do rozmów handlowych z Chinami, oprócz tego "w jego głowie".



Ropa na NYMEX drożeje w czwartek o 2,4 proc. do 52,35 USD/b, po tym gdy w środę straciła 4 proc. Inwestorzy "obudzili się" i kupują ropę po informacjach o incydencie z płonącym tankowcem z Zatoce Omańskiej.



W czwartek posłowie brytyjskiej rządzącej Partii Konserwatywnej przeprowadzą pierwszą turę głosowań, których celem jest wyłonienie nowego lidera tego ugrupowania po rezygnacji May.