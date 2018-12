Europejskie giełdy powracają do codzienności po poniedziałkowym mocnym wzroście indeksów. Na razie mamy ostrożny start wtorkowej sesji - podają maklerzy.

W poniedziałek giełdy na świecie mocno zwyżkowały po tym, jak USA i Chiny ogłosiły 90-dniowe "zawieszenie broni" w sporze handlowym.



"Euforia okazała się krótkotrwała i już zaczęła przygasać podczas końcówki sesji w poniedziałek w USA ze wskaźnikiem DJIA o 200 pkt. poniżej sesyjnego maksimum" - mówi Jasper Lawler, szef badań w Condon Capital Group.



Wskaźnik Stoxx Europe 600 spada we wtorek o 0,2 proc. Zniżkuje sektor motoryzacyjny - o 1,4 proc. Zyskuje branża spółek użyteczności publicznej +0,5 proc.



Uwaga inwestorów mocniej kieruje się w stronę Włoch i KE z powodu sprzecznych doniesień dotyczących negocjacji w sprawie włoskiego budżetu.



Premier Włoch Giuseppe Conte poinformował, że przygotowuje propozycję budżetu, którą złoży w Brukseli. Premier powiedział gazecie "Avvenire", że jest miejsce na ewentualny kompromis.



"IL Messagerro" podaje, że KE nie będzie usatysfakcjonowana celem budżetowym Włoch na poziomie 2 procent. "La Stampa" z kolei pisze, że aby uniknąć unijnych sankcji Włochy musiałyby obciąć wydatki o 12 miliardów euro.



Tymczasem ministrowie finansów państw strefy euro porozumieli się we wtorek wcześnie rano w sprawie reform architektury eurolandu. Negocjacje ministrów, które rozpoczęły się w poniedziałek po południu, trwały przez całą noc. Przełom dotyczy wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) dla krajów przeżywających kryzysy oraz rozwiązań dla będących w kłopotach banków. Według nieoficjalnych źródeł największe problemy sprawiał pomysł budżetu dla strefy euro.



Na rynku walutowym euro zyskuje 0,3 proc. do 1,1392 USD, podobnie brytyjski funt - po zwyżce o 0,3 proc. jest wyceniany po 1,2762 USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pkt. bazowe do 2,95 proc., najniżej od 12 tygodni.



Ropa na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 1,4 proc. do 53,68 USD/b.



Złoto zyskuje 0,6 proc. do 1.238,48 USD za uncję.



Wtorek jest spokojnym dniem pod względem publikacji danych makro i wystąpień bankierów centralnych.



O 10.15 gubernator Banku Anglii Mark Carney wystąpi w brytyjskim parlamencie na temat porozumienia o wyjściu W.Brytanii z UE.



O 11.00 w strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w X.



O 16.00 John C Williams, prezes Fed z Nowego Jorku weźmie udział w briefingu w N.Jorku.