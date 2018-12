Europejskie giełdy zwyżkują w nadziei na rozwiązanie sporu USA-Chiny

Europejskie giełdy zwyżkują w poniedziałek w nadziei na rozwiązanie trwającego od miesięcy sporu handlowego USA-Chiny - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskuje 0,2 proc., ograniczając spadek w tym roku do 13 proc. - najmocniejszego od 2008 r. Zwyżkom przewodzą spółki cykliczne, detaliczne i surowcowe.



Analitycy wskazują, że kończy się "okropny rok", ale rosną nadzieje na poprawę w relacjach handlowych USA-Chiny.



W sobotę prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Trump ocenił, że osiągnięto "duży postęp" w kwestii zawarcia ewentualnej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Pekinem.



Do końca zbliża się też konflikt w sprawie budżetu Włoch na 2019 r. z UE. Populistycznemu rządowi Włoch udało się uzyskać ostateczną zgodę parlamentu ws. przyszłorocznego budżetu, po osiągnięciu ugody z Brukselą.



W poniedziałek handel na giełdach w Europie zakończy się wcześniej. Rynki w Niemczech, Włoszech, krajach skandynawskich i Szwajcarii są zamknięte.



Na rynku walutowym euro zyskuje niecałe 0,05 proc. do 1,1445 USD. Brytyjski funt jest handlowany wyżej o 0,3 proc. - po 1,2735 USD.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,72 proc., a brytyjskich 10-latek spada o 4 pkt. bazowe do 1,269 proc.



Ropa na NYMEX drożeje o 1,7 proc. do 46,11 USD/b.



Miedź na LME w Londynie zyskuje 0,4 proc. do 6.023,00 USD za tonę.



Globalne giełdy zaliczą 2018 rok do najgorszych od czasu kryzysu finansowego. Na dodatek w ciągu najbliższych 12 miesięcy nadal na rynkach będzie wiele ryzyk związanych z wydarzeniami na świecie, od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przez negocjacje handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, krytykę przez prezydenta USA Donalda Trumpa szefa Fed Jerome'a Powella, po ciągłe rozgrywki Trumpa z amerykańskim Kongresem, m.in. w sprawie budżetu - wskazują analitycy.