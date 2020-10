Exxon Mobil nie jest już najwięcej wartą amerykańską spółką naftową

Po raz pierwszy od powstania ponad sto lat temu jako Standard Oil, Exxon Mobil stracił status amerykańskiej spółki naftowej o największej wartości rynkowej.

Kapitalizacja Exxon Mobil wynosi 141,62 mld USD. Jego największy krajowy konkurent, Chevron, jest wart 142 mld USD. Analitycy podkreślają, że zmiana na pozycji „króla nafty” to bardziej konsekwencja problemów Exxon niż osiągnięć jego rywala. Exxon nie był w stanie generować dostatecznie dużo gotówki, aby finansować nakłady kapitałowe. Uzależniło go to od zaciągania długu, co wywarło presję na dywidendę, sięgającą 15 mld USD rocznie. Akcje Exxon staniały o 50 proc. w tym roku, a jego strata w drugim kwartale była rekordowa. W sierpniu spółka została wyrzucona z indeksu blue chipów Dow Jones.