EY: Polska szósta w Europie w inwestycjach

Piksele przyciągają wzrok

Stworzyć produkt przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dla klientów indywidualnych i firm — to niełatwy test z kreatywności. Znaleźć sposób, aby wszystkie te grupy produktem zainteresować i pozyskać — to dopiero wyzwanie! Tak ambitny plan wyznaczyły sobie Iza Kędzia i Monika Brandys, właścicielki Puzzlove. Nie takie zwykłe puzzle Czym są Puzzlove i co mają wspólnego z zasugerowanymi w nazwie puzzlami? To nietuzinkowe dekoracje na każdą powierzchnię, które poza funkcją ozdabiania przestrzeni zapewniają doskonałą zabawę związaną właśnie z układaniem puzzli. Puzzlove to wzory złożone z kwadratów, które można nakleić na: ścianę, laptopa, lodówkę, wannę, samochód, okno i... tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko się chce. Nie wszyscy jednak widzą w Puzzlove puzzle... — Zaskoczyło i rozbawiło nas różne postrzeganie naszego produktu przez różne grupy wiekowe. Od pokolenia naszych rodziców słyszymy, że mamy „ładne kwadraciki”, dla naszych rówieśników najlepszym punktem odniesienia są piksele i świat starych gier, które znają z dzieciństwa, dla nastolatków zaś wszystko, co wyprodukujemy, wygląda jak...