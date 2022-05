EY Przedsiębiorca Roku: rozpoczęła się 20. edycja Konkursu dla ludzi biznesu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Od 5 maja do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury przedsiębiorców, którzy będą rywalizować o tytuł EY Przedsiębiorca Roku 2022.

EY Przedsiębiorca Roku to jedyna tak duża inicjatywa, promująca najlepszych, najbardziej kreatywnych przedsiębiorców na świecie i wspierająca najbardziej wartościowe firmy prywatne. Od 2003 roku jury nagradza osobowości wyróżniające się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami biznesowymi. Jak co roku, tak i tym razem, zwycięzca polskiej edycji będzie reprezentować nasz kraj podczas światowego finału konkursu EY Entrepreneur of the Year w Monte Carlo. Dołączy tam do elitarnego międzynarodowego grona przedsiębiorców i zmierzy się z najlepszymi reprezentantami blisko 60 krajów.