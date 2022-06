EY Przedsiębiorca Roku. Zgłoś swojego kandydata do jubileuszowej edycji konkursu

Od początku maja do 30 czerwca trwa nabór zgłoszeń do rywalizacji o tytuł EY Przedsiębiorca Roku.

To już 20. edycja konkursu. Udział w tych prestiżowych zmaganiach to nie tylko przygoda, lecz także sporo korzyści biznesowych, takich jak nowe kontakty, szkolenia, możliwość dzielenia się doświadczeniami.

– Serdecznie zapraszam przedsiębiorców do udziału w jubileuszowej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Przykłady naszych laureatów najlepiej opisują skalę zmiany, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich 20 lat – zachęca Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska.

Przedsiębiorca może się zgłosić do konkursu samodzielnie, zgłoszenie może też złożyć np. współpracownik, dostawca, członek rodziny. Trzeba tylko wypełnić formularz dostępny na stronie przedsiebiorcaroku.pl, w odpowiedniej kategorii konkursowej, np. Produkcja i usługi, Nowe technologie/innowacyjność czy Nowy biznes.

Jury ocenia kandydatów całościowo, rozpatrując kryteria zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Liczą się przedsiębiorczość kandydata, przezwyciężanie trudności i determinacja w dążeniu do celu, ponadto wizja i strategia rozwoju firmy, rozwijanie nowych produktów i usług, innowacyjne stosowanie nowych technologii. Jury ocenia także relacje z pracownikami i otoczeniem. Pod uwagę brana jest również ekspansja międzynarodowa i wyniki finansowe świadczące o stabilnym, długoterminowym wzroście i efektywności podejmowanych decyzji biznesowych.

Na takich samych zasadach odbywają się krajowe edycje we wszystkich państwach organizujących konkurs.

Wiele dzieje się również w skali globalnej. W dniach 8–10 czerwca odbędzie się międzynarodowy finał EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo.

Już za kilka dni rozstrzygnie się, kto zostanie wybrany na najlepszego przedsiębiorcę na świecie. 9 czerwca wieczorem odbędzie się gala finałowa, podczas której zostanie ogłoszony wynik konkursu na świecie.

Zgodnie z zasadami zwycięzca polskiej edycji staje się członkiem jury konkursu w kraju oraz reprezentuje nasz kraj podczas światowego finału EY World Entrepreneur of the Year. W tym roku Polskę reprezentuje Rafał Brzoska (współwłaściciel i prezes międzynarodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl, inwestor i mecenas start-upów, twórca sieci InPost), który wygrał ubiegłoroczną polską edycję.

– To jedyny w Polsce konkurs doceniający przedsiębiorców w skali międzynarodowej. Jest prowadzony w blisko 60 krajach świata i co roku krajowi zwycięzcy rywalizują o tytuł EY World Entrepreneur Of The Year – informuje Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Kategorie konkursowe Produkcja i usługi Kategoria ta obejmuje przedstawicieli przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki: ponad pięcioletnia działalność produkcyjna i/lub usługowa na polskim rynku, przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln zł. Nowe Technologie / Innowacyjność Przedsiębiorcy w tej kategorii zarządzają firmami specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach bądź w obszarach, w których innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala wyprzedzić inne firmy. Firmy te powinny spełniać następujące warunki: ponaddwuletnia działalność na rynku polskim, przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln zł. Nowy Biznes zarządzać Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny firmami, które: prowadzą działalność na rynku polskim od dwóch do pięciu lat.