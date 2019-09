Faktoring on-line

Komentarz Tomasza Mazurkiewicza, prezesa ING Commercial Finance.

Jeszcze do niedawna usługi faktoringu on-line były dostępne jedynie dla większych firm, dysponujących zaawansowanymi systemami finansowo-księgowymi i odpowiednim zapleczem w postaci wsparcia zasobów IT. System finansowo-księgowy ułatwiał wystawianie faktur dla kontrahentów, a zespół IT przygotowywał pakiety faktur (lub informacje o nich) w formie plików w zdefiniowanym przez firmę faktoringową formacie. Po otrzymaniu plików faktor wprowadzał je do systemu do finansowania.

Wraz z rozwojem technologii powstały dedykowane portale do wystawiania faktur on-line, pozwalające przesłać je bezpośrednio do kontrahentów. Nastąpiło również rozszerzenie oferty faktoringowej on-line na segment mniejszych firm i przedsiębiorców, co jest istotnym ułatwieniem, biorąc pod uwagę, że utrzymanie płynności finansowej jest wciąż jednym z ich podstawowych problemów.

Nowoczesny model obsługi i jego zalety dostrzegli i zastosowali również dotychczasowi gracze na rynku. ING Commercial Finance, obsługujący prawie 25 proc. klientów korzystających z usług faktoringowych na rynku, który tylko w pierwszym półroczu 2019 r. wykupił 1,6 mln faktur, rozszerzył swoją ofertę o usługi faktoringu on-line dla przedsiębiorców i mikrofirm pod handlową nazwą ING Finansowanie Faktur. Jest to oferta niemal bez warunków wstępnych, również dla firm niebędących klientami Grupy ING, wystarczy staż działalności powyżej 12 miesięcy.

Po zarejestrowaniu się na stronie www.finansowaniefaktur.pl można zlecać faktury do finansowania, dodając fakturę z dysku lub jej zdjęcie. Oferta cenowa na daną transakcję jest widoczna od ręki po dodaniu faktury, użytkownicy mogą ją zaakceptować jednym kliknięciem. W momencie potwierdzenia faktury przez kontrahenta klient otrzymuje środki od ING Commercial Finance na swoje konto – nawet tego samego dnia. Kolejnym krokiem rozwoju oferty ING było zintegrowanie usługi Finansowania Faktur z ING Księgowością. Już dzisiaj daje to klientom możliwość zarządzania swoimi fakturami w jednej aplikacji księgowej klienta. Usługę można uruchomić poprzez bankowość internetową dla przedsiębiorców Moje ING. Dzięki integracji klienci w jednym systemie mogą wykonywać przelewy, monitorować stan konta, opłacać rachunki, a także zlecać faktury do finansowania.

W ING chcemy dostarczać klientom rozwiązania, które wspierają ich w prowadzeniu biznesu. W tworzeniu i rozwijaniu ING Finansowania Faktur uczestniczyli sami przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, pytając ich, jakich usług potrzebują, z czego chcą korzystać i w jakiej formie. Współpraca z klientem, który określa swoje potrzeby biznesowe, jest kluczowa w dostarczeniu rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Efekt takiej pracy widzimy m.in. w bardzo wysokich wynikach badania NPS platformy www.finansowaniefaktur.pl.

