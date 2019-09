Faktoring ułatwia zdobywanie nowych rynków

Sukces biznesu często zależy od ambicji, umiejętności odnalezienia się na zagranicznych rynkach i odpowiedniego wsparcia różnych instytucji. Świat się otworzył, przyspieszył i stworzył nieznane wcześniej możliwości inwestycji i sprzedaży.

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że wyjście ze strefy komfortu, jaką jest lokalny rynek, to szansa na długofalowy rozwój. Ekspansja zagraniczna otwiera bowiem wachlarz nowych możliwości. W zależności od branży i specyfiki przedsiębiorstwa może to być poszerzenie oraz zróżnicowanie grona odbiorców, nawiązanie współpracy z dużym międzynarodowym dystrybutorem i włączenie się do globalnego łańcucha dostaw, czy też dostęp do nowych technologii i wysokiej jakości komponentów. To także okazja do zaistnienia na nowym — niespenetrowanym jeszcze przez konkurencję rynku — i zdyskontowanie płynących z tego tytułu korzyści.

Zobacz więcej KONRAD KLIMEK, prezes KUKE Finance

Firmy działają obecnie w coraz bardziej niestabilnym otoczeniu międzynarodowym. Konflikty handlowe, spowolnienie gospodarcze w Europie, niepewność związana z ostateczną formą brexitu — to zjawiska, które już wpływają i będą wpływały na ich codzienny biznes. Powszechną bolączką eksporterów są również opóźnienia w płatnościach za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Szczególnie mniejsze firmy rozpoczynające sprzedaż za granicę narażone są na ryzyko utraty płynności finansowej. Aby oferta polskiego eksportera była atrakcyjna dla jego zagranicznych partnerów handlowych, poza wysoką jakością i ceną produktu konieczne jest zaoferowanie odbiorcom konkurencyjnych terminów płatności. Dla młodej firmy pogodzenie kredytowania odbiorców z koniecznością lokowania środków na inwestycje oraz zapłatą dostawcom za surowce może stanowić poważny problem. Faktoring pozwala uwolnić zamrożoną w fakturach gotówkę, dzięki czemu pieniądze spływają na konto firmy zaraz po wystawieniu faktury i można je przeznaczyć na dalszy rozwój firmy, w tym na bieżące potrzeby. Faktoring zapewnia także bezpieczeństwo współpracy z zagranicznymi odbiorcami. Planując sprzedaż do nowych kontrahentów eksporter nie zawsze ma możliwość rzetelnej oceny ich sytuacji finansowej, zwłaszcza w zakresie zdolności do regulowania zobowiązań i dyscypliny płatniczej wobec innych dostawców.

W ramach faktoringu pełnego to faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Warto podkreślić, że w KUKE Finance nie tylko finansujemy faktury wystawione przez naszych klientów na kontrahentów europejskich, ale również na odbiorców zlokalizowanych w Azji, Afryce lub na rynkach wschodnich takich jak Rosja czy Białoruś.

KONRAD KLIMEK, prezes KUKE Finance

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗