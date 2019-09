Faktoring z regresem czy bez — co najlepiej sprawdza się w branży transportowej?

Faktoring to rozwiązanie dla firm, które wystawiają faktury z długimi terminami płatności. Właśnie dlatego jest tak doceniany przez przedstawicieli branży transportowej. Aby jednak przyniósł oczekiwane korzyści ważne jest wybranie odpowiedniej oferty.

Branża transportowa zmaga się z uciążliwym problemem długich terminów płatności oraz nieterminowego regulowania faktur przez zleceniodawców. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Transcash.eu S.A. „Kondycja finansowa branży transportowej” aż 43 proc. badanych przewoźników określa ten problem jako najbardziej uciążliwy w prowadzeniu firmy transportowej. Dlatego przewoźnicy szukają ratunku w usłudze faktoringu. Najchętniej wybieranym rodzajem tej usługi jest faktoring pełny bez regresu, który nie tylko pozwala otrzymać szybką zapłatę za usługę, ale również zabezpiecza przedsiębiorcę przed koniecznością zapłaty, jeżeli kontrahent nie ureguluje płatności na konto faktora.

— Wystarczy jedno szybkie wyszukiwanie aby przekonać się, że na polskim rynku nie brakuje dostawców faktoringu. Wybór jest duży, ale żeby osiągnąć oczekiwane korzyści klient musi wybrać odpowiedni rodzaj usługi spośród wszystkich dostępnych. Klienci doceniają przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe, które zyskują dzięki tej usłudze. W pełni bezpiecznie mogą się czuć wybierając faktoring pełny bez regresu. Najwyższa wartość wierzytelności jest finansowana właśnie w usłudze faktoringu pełnego. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów objęły nim ok. 51 proc. wszystkich wierzytelności. Natomiast spółka Transcash.eu S.A., która świadczy usługi finansowe dla branży transportowej aż 62 proc. mówi — mówi Magdalena Baranowska CEO Transcash.eu S.A.

Takie informacje świadczą o dużej świadomości firm korzystających z faktoringu. Przedsiębiorcy przywiązują coraz większą wagę do bezpieczeństwa swoich finansów. Jest to wynik obserwacji rynku, a także własnych, często negatywnych doświadczeń, których chcą w przyszłości uniknąć. Mogłoby się wydawać, że faktoring pełny jest tylko dla tych, którzy nie znają swoich kontrahentów wystarczająco dobrze i mogą mieć wątpliwości co do ich moralności płatniczej. Jednak z faktoringu pełnego korzystają firmy, które od lat współpracują z tymi samymi zleceniodawcami. Weryfikacja firmy i nawiązywanie współpracy z zaufanymi przedsiębiorcami, wydają się najlepszymi sposobami unikania problemu nieterminowych płatności. Okazuje się, że nie zawsze. Aż 47,8 proc. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu „Kondycja finansowa branży transportowej” odpowiedziało, że to właśnie stali kontrahenci najczęściej nie przestrzegają terminu na fakturze.

Kto lubi faktoring pełny?

Z faktoringu pełnego (bez regresu) korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy dojrzali, świadomi swojego biznesu i skoncentrowani na rozwoju swojej działalności. Zdecydowana większość współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi kontrahentami. W takich firmach liczy się pomnażanie zysków i nieustanny rozwój przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności. W przypadku gdy jest to możliwe warto zminimalizować, a nawet wyeliminować ryzyko poniesienia strat.

— Zauważamy, że przewoźnicy chętnie obejmują usługą faktoringu pełnego kontrahentów zagranicznych. Wynika to z braku możliwości zdobycia wystarczającej wiedzy na temat kondycji finansowej, czy też wiarygodności płatniczej zagranicznych firm. Zdecydowanie łatwiej jest zweryfikować polskiego zleceniodawcę, niż zagranicznego. Z drugiej strony ewentualna windykacja przeciwko międzynarodowej firmie jest bardziej skomplikowana ze względu na barierę językową i prawną. Dlatego lepiej zapobiegać takim sytuacjom. Nasza usługa pełnego faktoringu doskonale sprawdza się w tej sytuacji — mówi Magdalena Baranowska.

Podkreśla, że to szczególnie istotne w przypadku firm, które dopiero rozpoczynają działalność międzynarodową, gdy ryzyko braku płatności ze strony kontrahenta rośnie. Taki przewoźnik, korzystający z faktoringu w Transash.eu S.A. z jednej strony otrzymuje pełną weryfikację kontrahenta przez zespół analityków, z drugiej pewną zapłatę bezpośrednio po zrealizowanym zleceniu.

Przedsiębiorcy, którzy rozważają korzystanie z faktoringu, a mają jakiekolwiek obawy co do wiarygodności płatniczej swoich kontrahentów powinni rozważyć właśnie faktoring pełny. Powodem nie jest jedynie fakt otrzymania wcześniejszej zapłaty za wykonaną usługę. Ten rodzaj finansowania to także wiele innych korzyści, takich jak np. weryfikacja kontrahenta czy przejęcie przez faktora obowiązku monitorowania płatności. Sama pozytywna weryfikacja kontrahenta przez dział analiz daje przedsiębiorcom większy komfort współpracy i poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy chodzi o zupełnie nowe relacje biznesowe.

