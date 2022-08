Famur: wzrost popytu na maszyny górnicze w następstwie rekordowych cen paliw kopalnych

Prezentując we wtorek wyniki Grupy w pierwszym półroczu br. Famur poinformował, że w samym drugim kwartale 2022 r. segment maszyn górniczych wygenerował 524 mln zł przychodów - 5 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

"W drugim kwartale bieżącego roku Famur pozyskał nowe zamówienia z kraju i zagranicy za ok. 192 mln zł, co oznacza poprawę o ok. 40 mln zł (26 proc.) względem poprzedniego kwartału, a rok do roku wzrost o ok. 57 mln zł (42 proc.)" - podała Grupa w komunikacie prasowym.

Łączny portfel zamówień Famuru, rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy, w końcu czerwca br. wzrósł do ok. 736 mln zł, wobec ok. 592 mln zł na koniec pierwszego kwartału tego roku.

W związku z dużym popytem Grupa chce zwiększyć swoją obecność m.in. w Indonezji, Chinach i krajach Ameryki Północnej - przekazano. Spółka podkreśliła, że do wzrostu popytu na maszyny górnicze przyczynia się utrzymujący się rekordowy poziom cen paliw kopalnych.

Ożywienie w segmencie maszyn górniczych - wskazał Famur - jest obserwowane również na rynku polskim. W czerwcu oferta spółki na najem sprzętu górniczego o szacunkowej wartości ok. 96 mln zł została wybrana w przetargu organizowanym przez znaczącego polskiego kontrahenta. Ponadto spółka zawarła wiele umów o mniejszej wartości na najem i dostawy maszyn oraz usługi posprzedażowe - podano.

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku przychody Grupy Famur osiągnęły poziom 550 mln zł, a zysk netto wyniósł 14 mln zł. W samym drugim kwartale br. przychody wyniosły 290 mln zł i były prawie o jedną czwartą wyższe niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

"To przełożyło się na poprawę wyniku EBITDA, która w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 99 mln zł (wzrost o 34 mln zł względem okresu porównywalnego), a łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 191 mln zł. Nadwyżka środków pieniężnych nad długiem brutto wyniosła 349 mln zł. Udział w sprzedaży rynków zagranicznych wyniósł 44 proc." - poinformował Famur.

Grupa - jak zapewnili jej przedstawiciele - kontynuuje "zieloną transformację", w wyniku której do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ma pochodzić ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

"W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować wdrażanie nowych kierunków strategicznych w celu przekształcenia Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację i perspektywiczne branże przemysłowe. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami akwizycyjnymi, które umożliwią nam realizację tego celu" - zapowiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany we wtorkowym komunikacie firmy.

Grupa rozwija m.in. segment odnawialnych źródeł energii. W pierwszym półroczu br. fotowoltaika wygenerowała 26 mln zł przychodów. Na koniec czerwca 2022 r. szacunkowa łączna moc projektów w portfelu Famuru, na różnym etapie rozwoju, wynosiła ponad 2,1 GW, w tym ok. 309 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021.

W czerwcu br. należący do Grupy Famur Projekt Solartechnik zawarł przedwstępną umowę ze spółką Spoleto należącą do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group. Warta ok. 750 mln zł umowa dotyczy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych o łącznej mocy 184 MW na różnych etapach realizacji. Dokument przewiduje też budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów.

Jak poinformował prezes Bendzera, we współpracy z niezależnym doradcą zewnętrznym Grupa Famur rozpoczęła prace nad opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju.