FC Barcelona może płacić piłkarzom maksymalnie tyle co Watford F.C.

FC Barcelona dowiedziała się w czwartek, że na wynagrodzenia piłkarzy ma przeznaczać w sezonie 2021/2022 mniej pieniędzy niż beniaminek angielskiej Premier League.

LaLiga, najwyższa hiszpańska liga piłkarska, wprowadziła limity wydatków na wynagrodzenia piłkarzy. W przypadku FC Barcelona to 97,94 mln EUR, ogłoszono w czwartek. To kwota porównywalna z wydatkami na ten cel Watford F.C. (111 mln EUR), angielskiego klubu, który awansował w tym sezonie do ekstraklasy i zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli rozgrywek. Różnica polega na tym, że Watford F.C. nie ma na koncie żadnych znaczących sukcesów, a FC Barcelona to pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów.