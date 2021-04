Przedstawiciele FOMC wskazali na ostatnim posiedzeniu, że tempo zakupów aktywów przez Fed raczej nie zmieni się w najbliższym czasie. Ich zdaniem nie jest to jeszcze moment, aby móc planować zaostrzenie polityki fiskalnej.

W środę wieczorem opublikowano protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), które odbyło się w dniach 16-17 marca.

Inwestorzy szukali wskazówek, w jakim kierunku może zmierzać polityka pieniężna w najbliższej przyszłości. Przedstawiciele komitetu powiedzieli, że nawet przy spodziewanym wzroście inflacji podniesienie stóp procentowych jest mało prawdopodobne.

“Zanim osiągnięty zostanie znaczny postęp w zakresie maksymalizacji zatrudnienia i stabilności cen, musi upłynąć jeszcze trochę czasu” - stwierdzono.

Członkowie FOMC głosowali za utrzymaniem przez Fed stóp procentowych w pobliżu zera i kontynuowaniem zakupu obligacji o wartości co najmniej 120 mld USD każdego miesiąca.

Komisja podniosła także swoje prognozy wzrostu gospodarczego w 2021 roku. Szacuje, że wyniesie on 6,5 proc. W grudniu ub.r. zakładano, że amerykański PKB urośnie o 4,2 proc. Urzędnicy wskazali również, że stopa bezrobocia prawdopodobnie spadnie do 4,5 proc. do końca roku, a inflacja może wynieść 2,2 proc.